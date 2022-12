La sonrisa de Almudena Cid cuando le dicen que su nuevo novio, Gerardo Berodia, es "monísimo"

Fue el pasado verano, siete meses después de su separación de Christian Gálvez, cuando comenzaron los rumores de noviazgo entre Almudena Cid y Gerardo Berodia. A pesar de ser pillada en varias ocasiones en actitud cariñosa y romántica con el exfutbolista, la actriz y exgimnasta desmentía esta relación y aseguraba que se trataba tan solo de un buen amigo al que conocía desde hace años.

Con el paso de los meses les hemos seguido viendo juntos y, en sus últimas imágenes, han derrochado amor y felicidad paseando abrazados sin importarles que el mundo les vea. Una confirmación sin palabras de que la vitoriana vuelve a estar enamorada y ha pasado página tras su mediática ruptura con el presentador, que poco después de anunciar su separación hacía pública su relación con la también presentadora Patricia Pardo.

Evitando poner etiquetas por el momento a su historia de amor con Gerardo Berodia, Almudena ha reaparecido radiante como embajadora del VII Brindis Solidario de Bodegas Protos, que en esta ocasión apoya el proyecto de Investigación de la Asociación Yo Nemalínica, dirigida a niños con esta enfermedad neuromuscular congénita rara, y, por primera vez, y sin ocultar el momento tan dulce que está atravesando, ha hablado de su nueva ilusión.

Y aunque prefiere no dar detalles sobre esta nueva relación, Almudena Cid no ha podido evitar sonreír cuando la periodista le ha dicho que su nuevo novio es "monísimo": "¿Qué te voy a decir yo? El chico es muy guapo, sí, pero no quiero hablar del tema".

Una relación con la que se mantiene muy cauta, y es que como ella misma confiesa parece que, de momento, son "amigos".