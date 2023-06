¿Comer pan en la cena engorda más que si lo haces por el día?

Probablemente a todo el mundo le han dicho alguna vez que tomar alimentos con gran cantidad de carbohidratos como el pan, el arroz o la pasta por la noche no es bueno porque, como luego nos vamos a dormir, esas calorías no se gastan y se quedan en nuestro cuerpo en forma de grasa. Pero la verdad es que la realidad es otra completamente, esto es un bulo y una creencia popular que no tiene ninguna base real.

A diferencia de lo que se puede creer la mayor parte de la población, el cuerpo está constantemente gastando calorías para poder tener un buen funcionamiento, incluso cuando dormimos. Aunque estemos en la cama durmiendo nuestros órganos siguen activos y, por lo tanto, consumiendo energía. Esta energía que consumimos involuntariamente, solo por el hecho de estar vivos, se conoce como “tasa metabólica basal”. Esta tasa metabólica basal será mayor o menor en función de ciertos factores diferentes en cada persona, como puede ser la edad, nuestro peso, o la actividad que hagamos en nuestro día a día.

Primer plano de un pan casero recién sacado del horno | Pexels

Es por esto que, al contrario de lo que se recomienda popularmente, no solo no es malo, sino que debemos comer esas calorías para que el funcionamiento de todos nuestros órganos, y por lo tanto nuestro cuerpo, sea correcto. No afecta el momento del día en el que se tomen estas calorías, ya que el cuerpo las consume y reparte igualmente. En cambio, si tiene importancia la calidad de las comidas que hagamos, no importa que tomes macarrones para cenar, siempre y cuando estos se acompañen de verduras o fruta de postre.

También hay que contar con que hay hidratos de carbono de mayor calidad que otros. Es recomendable tomar unas gachas de avena, antes que una pieza de bollería industrial, ya que estas, además de carbohidratos cuentan con más componentes que no son tan beneficiosos. Esto también es aplicable a cualquier momento del día, no se reduce solo a la cena o al desayuno.