Vitamina F: qué es y cuáles son sus beneficios para conseguir una piel perfecta

Tener una rutina facial ya se ha convertido en algo esencial si hablamos del cuidado de la piel. Y es que, el skincare no es sólo la búsqueda de rutina del cuidado fácil o la piel en general como su nombre indica, sino también encontrar esos ingredientes que marcan la diferencia.

Muchos conocemos para qué sirve la Vitamina C (nos aporta luminosidad) o en qué alimentos la podemos encontrar ya que es una de las vitaminas más conocidas y beneficiosas para la piel. Pero, ¿sabías que la vitamina F es la nueva reina indiscutible? Sí, de la C a la F. Te explicamos qué aporta esta vitamina.

Una mujer realizando su rutina de skincare | Pexels

Lo primero que has de saber es que la vitamina F no es una vitamina como tal. Se trata de un conjunto de ácidos grasos poliinsaturados, Omega 3 y Omega 6. En definitiva, un grupo de sustancias que aportan grandísimos beneficios a la piel. Nuestro cuerpo no es capaz de generar estas sustancias y, por ello, debemos buscarlos en otro sitio. Es aquí cuando entran los cosméticos.

¿Por qué es tan importante la vitamina F para la piel? Pues por un motivo tan sencillo como importante. Su función no es otra que crear una barrera protectora en la piel que la protege de todos aquellos factores que intervienen en su deterioro: deshidratación, agentes químicos/ambientales/microbiológicos externos, antiinflamatorio. Además, aporta luminosidad y firmeza.

Con todo lo que aporta seguro que te estarás preguntando, ¿dónde puedo encontrarlo? Pues en los aceites de borraja, camelia, argán o calófilo si hablamos de cosmética. En lo que a alimentos se refiere, los pescados azules, aceites vegetales y frutos secos tienen un alto aporte en vitamina F.

Así que ya sabes, la vitamina F te ayudará a combatir signos de envejecimiento y a lucir una piel radiante.