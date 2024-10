¿No sabes qué tipo de piel tienes? Descúbrelo con este truco viral en el que solo necesitas un pañuelo

Si todavía no has añadido la palabra skincare a tu día a día, estás tardando. Y si en tu rutina tampoco está el cuidarse la cara, es hora de empezar. Sin embargo, puede pasar que, a pesar de estar haciendo todos los pasos de la forma correcta, no consigas resultados en tu rostro. El motivo puede ser que no estés usando los productos adecuados porque no sabes qué tipo de piel tienes. Y aquí va un truco para descubrirlo fácilmente.

Los tipos de pieles se distinguen en tres: seca, grasa y mixta. Es probable que uses productos y no notes que tu piel esté hidratada o, al contrario, que después de utilizarlos esté demasiado grasa. Es por ello que te vamos a contar cómo saber cuál es tu tipo de piel y así poder utilizar los productos adecuados en tu rutina. Es tan fácil como hacer lo que se conoce como el test del pañuelo.

Una mujer realizando su rutina de skincare | Pexels

Solo necesitas un pañuelo de papel y un limpiador de cara (muy sencillo para hacer en casa o en cualquier lugar donde estés). Lo primero que debes hacer es lavar bien la cara, limpiándola así de cualquier resto de maquillaje, producto o contaminación. Tras esto, debes esperar 20 minutos sin aplicar ninguna crema ni cualquier otro producto.

Una vez seca la piel y pasado ese tiempo, deberás colocar el pañuelo de papel en la cara, cubriendo la zona de la frente, la nariz, la barbilla y las mejillas, pues son las zonas en las que más grasa se acumula. Importante: no tienes que frotar ni hacer nada, simplemente poner el pañuelo y esperar unos segundos.

Mujer poniéndose un pañuelo de papel en la cara | Hyliacom

Los resultados serán rápidos: si hay manchas en el pañuelo o si, por el contrario, está como cuando lo colocaste sobre el rostro. En el primer caso, tu piel tiende a ser grasa; si solo hay marchas en algunas zonas, pero en otras no, entonces es mixta; y si no hay nada, es seca.

Gracias a este truco tan sencillo y rápido, podrás saber qué tipo de piel tienes y empezar a utilizar los productos adecuados para ella. Pronto verás resultados y tu skincare será uno de tus momentos favoritos del día.