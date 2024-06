¿Qué es la ojera ibérica? Así puedes luchar contra ella

El concepto Made in Spain llega hasta la belleza. No hablamos de marcas españolas de renombre, sino de una característica del rostro que muchos desearíamos disimular: las tan odiadas ojeras. Conocida como ojera ibérica, esta condición es el resultado de nuestro particular estilo de vida y la climatología de nuestro país.

La vida nocturna y el sol: los culpables de la ojera ibérica

Los expertos en cosmética definen la ojera ibérica como una consecuencia directa de nuestro estilo de vida trasnochador y la alta exposición solar. Según un estudio de la Sociedad Española de Neumología, el 60% de los españoles duermen menos de 6 horas al día y 12 millones admiten no dormir bien, cifras que contrastan con las recomendaciones de la OMS de un mínimo de 6 horas diarias de sueño.

"Los españoles no solo dormimos poco, también estamos más expuestos al sol, por lo tanto, es muy común que se presente mucha pigmentación en la zona de la ojera, lo que los expertos en cosmética conocemos como ojera ibérica", nos cuenta Sonia Ferreiro, biotecnóloga y cosmetóloga en Byoode.

Mujer masajeándose la parte inferior del párpado | Pure Skincare

Características de la ojera ibérica

La ojera ibérica se caracteriza por su color oscuro, resultado de la oxidación de la hemoglobina y la constricción de los vasos sanguíneos, factores exacerbados por la falta de sueño. "Lo más característico de la ojera ibérica es su color oscuro, causado por la falta de horas de sueño y la exposición solar", comenta Estefanía Nieto, directora dermocosmética en Medik8.

Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD, añade que "la zona del contorno de ojos, al tener la piel más fina que el resto del rostro, tiende a sufrir problemas de circulación y es otra de las razones por la que la ojera ibérica se ve de un color azul, casi liláceo".

Además, "este oscurecimiento, en el caso de un país como España, donde Hay muchas horas de sol que producen que la ojera esté todavía más expuesta a la radiación solar y se genere una mayor pigmentación", explica Mireia Fernández, directora dermocosmética de Omorovicza.

Tratamientos para corregir las ojeras

La prevención es clave para tratar las ojeras. Una herramienta esencial es la protección solar. Aplicar un protector solar específico para la zona de las ojeras puede reducir significativamente el impacto de los rayos ultravioleta y la pigmentación.

"Hidratar bien la zona con productos cosméticos diseñados para esta piel tan fina y aplicar protector solar diariamente puede disminuir considerablemente la pigmentación de las ojeras", sugiere Ana Yuste, asesora facial en Pure Niche Lab.

Si las ojeras persisten, se recomienda el uso de tratamientos de contorno de ojos que iluminen y neutralicen el tono liláceo. "Ingredientes como la vitamina C y los péptidos son efectivos para trabajar la luminosidad", detalla Yuste.

Además, ingredientes drenantes como la cafeína o el té verde pueden ayudar a activar la circulación en la zona. "Aplicar un SPF específico para la ojera bloquea la radiación y minimiza el daño", añade Isabel Reverte, directora de dermocosmética en Ambari.