¿Para qué lado se ponen los parches para el contorno de ojos?

Con toda nuestra fe en la cosmética, muchas de nosotras usamos parches para reducir las ojeras, la hinchazón o las arrugas del contorno de ojos. Casi todas las marcas de cosmética actuales tienen productos específicos para esta zona tan delicada. Lo complicado (¡aunque no lo sabíamos!) es usar correctamente estos productos.

El mal uso de los parches antiojeras puede hacer que no nos estén dando el resultado esperado. Por eso, vale la pena invertir en unos minutos para aprender a usar correctamente este producto cosmético.

Mujer con ojeras | Freepik

Cómo usar los parches para las ojeras

Los parches para el contorno de ojos suelen tener una forma de lágrima con una curvatura. Su forma, más estrecha en un lado y más ancha del otro lado, puede llevar a usarlos incorrectamente.

La farmacéutica y dietista Ana Villoli, difunde en las redes sociales múltiples contenidos explicativos sobre productos cosméticos. En uno de ellos, explica cuál es la forma correcta de usar estos parches.

Según la farmacéutica, debemos poner la parte fina en el interior, es decir, en la zona del lacrimal (pero cerca no). Y la parte gruesa, iría en la zona exterior donde salen las arrugas conocidas como patas de gallo.

Si usamos los parches al revés, con la zona ancha en el interior, el resultado será que una parte la tendremos colocada en la zona de la nariz y no en la ojera. Por lo tanto, una parte del producto no actuará en la zona deseada y, posiblemente, los resultados no serán óptimos.

Cómo elegir un buen producto para las ojeras

Antes de comprar un producto cosmético para la ojeras, debemos saber qué tipo de ojera tenemos y qué queremos conseguir. No es lo mismo desear reducir la hinchazón, que eliminar el color alilado, las bolsas o las arrugas de la zona. Para cada caso deberemos escoger un producto concreto o comprar un contorno todoterreno, que también existen.

Desde la clínica Barraquer han clasificado en 3 tipos las ojeras:

Ojeras pigmentadas: Son aquellas que se ven de color oscuro (marrones o negras), debido a un exceso de producción de melanina de la piel.

Son aquellas que se ven de color oscuro (marrones o negras), debido a un exceso de producción de melanina de la piel. Ojeras vasculares: Son las de color morado, azulado o rosáceas y surgen por una circulación débil en la zona. Provocan que la piel se vuelva fina y débil.

Son las de color morado, azulado o rosáceas y surgen por una circulación débil en la zona. Provocan que la piel se vuelva fina y débil. Ojeras con surco: También se las conoce como valle de lágrimas y nunca mejor dicho… Se trata de aquellas ojeras hundidas, de color variable. Se producen cuando la piel de las mejillas desciende por la gravedad, acentuado el surco de debajo de los ojos. Son las más comunes a partir de los 35 años.

Mujer usando correctamente los parches para las ojeras | Freepik

Cuidado de la zona de la ojera

La ojera es la zona de la cara en la que debemos de tener más cuidado al aplicar productos cosméticos, puesto que está cerca de los ojos y, además, se caracteriza por una piel mucho más fina y delicada que la del resto del rostro.

