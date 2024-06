¿Qué alternativas hay al ácido kójico despigmentante ahora que lo ha prohibido la UE?

Recientemente, la Unión Europea (UE) ha implementado nuevas regulaciones en el ámbito de los cosméticos, prohibiendo el uso del retinol en productos faciales con concentraciones superiores al 0,3%. Sin embargo, otro ingrediente clave en la lucha contra la hiperpigmentación, el ácido kójico, también ha sido restringido. Este compuesto, conocido por su capacidad para inhibir la producción de melanina y reducir las manchas en la piel, ahora solo podrá utilizarse en concentraciones máximas del 1% en productos despigmentantes faciales y para manos, según el nuevo Reglamento (UE) 2024/996.

Según cuenta Raquel cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD, el ácido kójico es uno de los ingredientes más utilizados para tratar la hiperpigmentación. "Actúa principalmente inhibiendo la enzima tirosinasa, que juega un papel crucial en la producción de melanina en la piel", añade.

Hasta la fecha, las concentraciones del ácido kójico en productos cosméticos oscilaban entre el 1% y el 4% para asegurar su efectividad. Sin embargo, el nuevo reglamento, publicado el 4 de abril de 2024, dice que "el ácido kójico solo podrá utilizarse en productos despigmentantes faciales y para las manos con una concentración máxima del 1% para evitar así inducir en trastornos endocrinos, que es lo que ha llevado a prohibirlo en dosis más elevadas", nos explica Sonia Ferreiro, biotecnóloga y cosmetóloga.

Cosméticos | Unsplash

¿Qué alternativas tendremos?

A partir del 1 de febrero de 2025, no se podrán introducir en el mercado productos que no cumplan con esta restricción, y desde el 1 de noviembre de 2025, no se podrán comercializar productos que no se ajusten a esta normativa. Mireia Fernández, directora dermocosmética en Omorovicza, señala que estas fechas son importantes para los fabricantes y consumidores, ya que marcan los tiempos para adaptarse a las nuevas reglas.

Pero mientras no se encuentren nuevas fórmulas, podemos seguir tratando las manchas de nuestra piel con las alternativas que nos recomiendan las voces expertas en este terreno. Afortunadamente, existen varios ingredientes efectivos que pueden reemplazar el ácido kójico: