Productos de maquillaje para celebrar el Orgullo ahora que la purpurina está prohibida

El pasado otoño, la Unión Europea decidió prohibir la purpurina como parte de su Plan de Acción "Contaminación Cero", una iniciativa que busca reducir la contaminación pormicroplásticos en un 30% para el año 2030. Esta medida, aunque necesaria para proteger el medio ambiente, ha dejado a muchos sin su elemento favorito para brillar durante las celebraciones del Día Internacional del Orgullo LGBT. Pero no te preocupes, ¡tenemos la solución! Existen alternativas sostenibles y creativas que te permitirán lucir espectacular sin renunciar al brillo.

Sombras de ojos metalizadas

Las sombras de ojos metálicas son una excelente opción para añadir un toque de brillo a tu mirada sin necesidad de utilizar purpurina. Marcas como Urban Decay y Zara ofrecen paletas con colores intensos y efectos metalizados que harán que tus ojos destaquen en cualquier celebración. Además, son fáciles de aplicar y se mantienen intactas durante horas.

Delineadores de colores vibrantes

Otra forma de añadir un toque de color y brillo a tu look es utilizando delineadores de colores vibrantes. Marcas como NYX tienen una amplia gama de delineadores líquidos y en gel que vienen en tonos como el rosa, el verde o el azul, ideales para celebrar el Orgullo. Puedes optar por un delineado clásico o atreverte con diseños más creativos para hacer que tus ojos sean el centro de atención.

Iluminadores ecológicos

Los iluminadores son perfectos para darle un brillo sutil pero impactante a tu rostro. Muchas marcas están apostando por fórmulas ecológicas y sostenibles que no contienen microplásticos. El de Freshly Cosmetics, por ejemplo, está hecho a base de activos naturales de alta calidad, como la cera de arroz, que aposta suavidad, tersura y humectación, y el ácido hialurónico vegano, que incrementa la síntesis de colágeno y elastina.

Glitter biodegradable

Para aquellos que no pueden renunciar a la purpurina, existen opciones biodegradables que son amigables con el planeta. Marcas como EcoStardust y BioGlitz producen glitter que se descompone de manera natural, reduciendo su impacto ambiental. Estos productos están hechos de celulosa de plantas y vienen en una variedad de colores y tamaños, perfectos para cualquier look festivo.

Labiales con acabado brillante

Unos labios brillantes siempre son un acierto para cualquier celebración. Opta por labiales con acabados metálicos o glosses que aporten un brillo extra. Marcas como Sephora tienen opciones maravillosas que harán que tus labios luzcan irresistibles. Además, muchos de estos productos están formulados sin microplásticos, alineándose con las nuevas regulaciones ambientales.

Pegatinas y tatuajes temporales

Si buscas una opción divertida y diferente, las pegatinas y tatuajes temporales pueden ser una gran alternativa. Estas decoraciones faciales y corporales son fáciles de aplicar y retirar, y pueden añadir un toque único a tu look. Busca opciones hechas de materiales sostenibles y asegúrate de desecharlas correctamente después de su uso. Puedes probar también en pintarte tu mismo los diseños LGTB con pintura corporal.

Pintura corporal del Orgullo | Pexels

Aunque la purpurina convencional ya no es una opción, eso no significa que debamos renunciar al brillo en nuestras celebraciones. Al optar por productos de maquillaje sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, no solo estarás cuidando tu piel, sino también nuestro planeta. Así que este Orgullo, atrévete a experimentar con estas alternativas y demuestra que se puede brillar con responsabilidad. ¡Feliz Orgullo!