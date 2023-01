¿Tu piel no absorbe los productos que usas? Coge una vaselina y prueba la técnica Slugging

Mantener la piel hidratada es fundamental para la salud de la dermis, pero ¿realmente la piel absorbe todos los productos que usas? Las rutinas son un desperdicio si la dermis no absorbe todos los cosméticos empleados. De hecho, el skincare cada vez es más complejo debido a que existen rutinas de más de 10 pasos para tener la piel hidratada. A continuación, te explicamos qué técnica debes usar para aprovechar al máximo la rutina facial.

Cómo mantener la cara hidratada

Para evitar perder todas las propiedades de las cremas y sérums de hidratación debes seguir paso a paso la técnica llamada slugging. Seguramente no conozcas en qué consiste, pero se basa principalmente en aplicar una capa fina de vaselina sobre la piel después de haber aplicado todos los productos.

Una vez que te lo aplicas debes esperar un tiempo hasta que la vaselina penetre en la piel para evitar manchar la funda de tu almohada al acostarte. Después déjalo actuar durante toda la noche y conseguirás sellar los cosméticos sobre la piel.

Limpieza facial | Pexel

Realizar esta rutina diaria es más efectiva durante el invierno, porque la piel se seca más con el frío y con los cambios de temperatura, por lo que el uso de esta técnica, durante estos periodos, puede ayudarte a aumentar la hidratación de tu rostro.

La vaselina debes retirarla por la mañana. Para eliminarla debes lavarte la cara con un gel limpiador facial y seguir con tu rutina facial. Gracias a este truco tendrás mejor la piel y habrás potenciado el skincare.

Eso sí, no es adecuado para todas las pieles como es el caso de las grasas. Si tu dermis tiene tendencia a piel grasa, el slugging puede ser perjudicial y aumentar las posibilidades de aparición de acné. Para ello, es mejor que olvides esta técnica y no la uses jamás.