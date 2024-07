Pedicura en verano: ¿Cuáles son los colores de moda?

Llega el momento de irnos de vacaciones y con él, las tareas se acumulan. Comprar minitallas de nuestros productos de cosmética favoritos, lavar toda la ropa que queremos llevar y, por supuesto, ponernos a punto con una manicura y pedicura. Después de un año probando colores y estilos en las uñas de las manos, ha llegado el momento de mimar las de los pies.

Elegir bien el color de las uñas de los pies es más importante de lo que parece, ya que es un esmaltado que suele durar mucho más tiempo y que combinarás con una gran variedad de looks. Esto nos lleva a optar por colores muy neutros que peguen con todo. Pero hay vida más allá del rosa, neutro y nude.

Colores para pies en tendencia este verano

Para resaltar el bronceado de tus extremidades inferiores, no hay nada mejor que elegir colores vivos. Según el equipo de expertos en esmaltes semipermanentes NEONAIL, los tonos como el azul, el coral o el verde aportarán un toque de frescura a tus vestimentas veraniegas y son perfectos para crear un efecto color block con algunas prendas de ropa.

Pedicura azul | NEONAIL

No obstante, si prefieres las pedicuras más sutiles, huye de los esmaltes transparentes y prueba con los tonos nude y pastel. "Colores como el beige, el rosa pastel y el lila pastel son ideales para un look natural y elegante. Además, estos tonos son versátiles y combinan con cualquier look veraniego", aseguran.

Manicura y pedicura en tono rosa pastel | NEONAIL

Por último, NEONAIL nos recuerda que este verano la gran novedad son los colores efecto termo, unos esmaltes semipermanentes que cambian de color con la temperatura. "Es una opción divertida y sorprendente para quienes buscan algo único y de lo más original", añaden.

Cómo hacer la pedicura en casa sin pintarte todo el dedo

Las uñas de los pies son tan pequeñas que pintarlas como un manicurista profesional es todo un reto. Por suerte, existen técnicas para evitar pintarte todo el dedo y lucir una pedicura perfecta. Una de ellas son los esmaltes semipermanentes en pegatina. Solo tienes que cortarlas para que se ajusten al tamaño de las uñas, colocarlas y secarlas en una lámpara LED durante 60 segundos.

De este modo, conseguirás un resultado profesional desde la comodidad de tu casa que, además, te durará hasta 21 días.

Pedicura en casa | Freepik

Cuidados previos a la pedicura

Puestos a hacernos una pedicura profesional en casa, sigamos todos los pasos para un resultado impecable. Antes de aplicar cualquier esmalte, prepara tus uñas y pies como lo harían en un centro de estética.

Empieza sumergiendo tus pies en agua tibia con sales de baño durante unos minutos para suavizar la piel y las uñas, facilitando la eliminación de callosidades y piel muerta. A continuación, corta las uñas de los pies en línea recta para evitar que se encarnen. Luego, usa una lima para darles forma y suavizar los bordes. Por último, termina la pedicura haciéndote un masaje con crema hidratante específica para pies.