Eugenia Osborne estalla ante las críticas que ha recibido por maquillarse con un brócoli: "Tenían la intención de hundirme hoy"

Eugenia Osborne se ha consolidado como una de las influencers más aplaudidas de nuestro país, con un séquito de 228 mil seguidores en Instagram y más de 28 mil en TikTok. En ambas plataformas, además de compartir su día a día, también suele publicar sus rutinas de deporte y sus trucos de maquillaje. Y, como buena creadora de contenido, no duda en probar las tendencias más virales de la red -aunque en esta ocasión le haya llevado a afrontar un aluvión de críticas por ello-.

La hija de Bertín Osborne ha probado una técnica que consiste en utilizar un brócoli para hacerse pecas con tu contorno de confianza. "A ver qué sale de todo esto", dice al principio del vídeo, para después mojar el brócoli en su contorno marrón y hacerse pecas en la cara con un resultado muy aplaudido tanto por ella como por gran parte de sus seguidores.

Sin embargo, lo que no se esperaba era recibir tantos comentarios negativos en una publicación que ya acumula más de 600 mil reproducciones. Sus seguidores -o haters más bien- se han dividido en dos bandos: los que critican que desperdicie de esa forma un alimento (y las bacterias que contamina a la paleta de maquillaje) y los que no entienden por qué quiere lucir pecas mientras hay gente quitándoselas.

"Qué vergüenza ajena hacer esto con brócoli tal y como están las/los agricultoras/es", "Lo de llenar la paleta de bacterias es súper útil sí" o "Hay mucha gente que no tiene para comer y vosotros utilizándolo para maquillar" han sido algunos de los comentarios de la publicación. Y Eugenia Osborne ha dicho basta.

Eugenia Osborne responde a las críticas recibidas tras su último maquillaje | Instagram

Tras la repercusión de su vídeo, la hija de Bertín ha aparecido en sus historias de Instagram y, tajante, ha respondido a todas las críticas recibidas. "Si todas las personas (y me da pena ver que la mayoría son mujeres) que me han dejado comentarios negativos e incluso insultantes tenían la intención de hundirme hoy, les doy la enhorabuena porque lo han conseguido", ha escrito la influencer y psicóloga.

En este punto, ha explicado que no suele hacer caso a los comentarios hirientes ni negativos, calificando a la gente que comenta criticando como "cruel, sin empatía, tóxica y maleducada", pero que en esta ocasión le han pillado en un mal momento: "Normalmente, a los comentarios dañinos no les hago ni caso, porque si lo hiciera acabaría con una depresión, pero supongo que hoy me cogen cansada físicamente y emocionalmente. Así que repito, enhorabuena, lo conseguisteis".

No es la primera vez que Eugenia sube vídeos de maquillaje, como tampoco es la primera vez que se suma a un trend y lo comparte con sus seguidores. Pero esta ha sido la primera que recibe un aluvión de críticas y, sobre todo, la gota que ha colmado el vaso. Tras responder a los haters, la hija del cantante ha compartido una publicidad y ha desaparecido de la red.