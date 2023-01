Arrugas y orzuelos: Consecuencias de no desmaquillarse correctamente

¿Llegas cansada a casa? Aunque maquillarse y dedicar tiempo a uno mismo es agradable también debes saber que cuando pasa el día y llega la noche hay que hacer correctamente el proceso de desmaquillarse. No dejes que la pereza descuide tu piel y céntrate en limpiarla, porque este hábito diario es clave para evitar la aparición de efectos negativos innecesarios en la dermis.

Realizar un incorrecto lavado de la piel sobre todo después de haber estado todo el día maquillada puede ser perjudicial para la salud. Uno de los efectos negativos es que productos cosméticos como la base tapan la piel y esta no respira, por lo que aumenta la aparición de impurezas como granos, espinillas y puntos negros. De hecho, dificulta la salida de residuos y en vez de expulsarlo se acumulan en la dermis y genera más sebo de lo habitual.

Aunque la capa de maquillaje embellece la piel, también hace que se envejezca prematuramente, esto es provocado por las toxinas elevadas de los químicos presentes en muchos cosméticos las cuales fomentan la aparición de arrugas.

La importancia de desmaquillar el rostro | freepik

Las pestañas también sufren, por lo que la incorrecta retirada de la máscara de pestañas hace que estas se sequen volviéndose cada vez más frágiles y quebradizas, por ello, se caen con más facilidad. Además, en caso de que queden restos de sombra de ojos o máscara de pestañas pueden obstruir los folículos que se encuentran alrededor de los ojos, dando lugar a orzuelos e irritación. Lo mismo sucede con los residuos de pintalabios que no se eliminan bien, ya que agrietan los labios y los resecan continuamente.

Los problemas por no desmaquillarse no aparecen de un día para otro. No pasa nada si un día te olvidas desmaquillarte, pero la repetición de esta conducta acabará pasándole factura a tu piel. A continuación, te explicamos brevemente cómo realizar una correcta limpieza facial.

Cómo desmaquillarse correctamente

Los dermatólogos recomiendan el uso de geles de limpieza facial o lociones micelares para desmaquillarse, ya que no contienen alcohol y limpian la piel correctamente. Eso sí, siempre debes realizarlo con toquecitos sin ejercer mucha presión sobre la piel, para evitar dañarla, ya que la zona del rostro es muy sensible.

Ahora que conoces los peligros de no desmaquillarse correctamente, debes acostumbrarte a incluir esta rutina facial en tu día a día antes de irte a dormir.