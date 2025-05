Alba Díaz se hace las uñas con diseños aleatorios de Pinterest: la reacción de Vicky Martín Berrocal al verlas

Alba Díaz, la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz El Cordobés ha convertido su Instagram en una auténtica fuente de inspiración para sus más de 450 mil seguidores. La influencer ha sorprendido a sus seguidores con un vídeo en su perfil (@albadiazmartin) en el que comparte paso a paso cómo ha transformado sus uñas glazed minimalistas a una propuesta más atrevida y con mucho carácter.

Pero no hablamos de una manicura cualquiera, en un clip desenfadado, divertido y muy "ella", Alba nos muestra cómo ha dado con el diseño perfecto a partir de imágenes aleatorias sacadas de Pinterest.

Las uñas de Alba Díaz inspiradas en Pinterest

Todo comienza con una duda que muchas veces nos hacemos, si mantener las uñas naturales o apostar por un poco de extensión. Para Alba, su decisión ha sido clara y con su característico sentido del humor lo deja claro: "Y bueno, conociéndome, estaba claro que íbamos a ponerlas un pelín más largas, como les gustan a mi madre y como a todas las madres de España", bromea.

Una vez decidida la longitud, llegó el momento de elegir los colores. Alba parte de un diseño glazed blanco, ese efecto brillante y translúcido que está últimamente muy de moda en redes por su tono discreto. Sin embargo, esta vez se lanza a por una combinación mucho más atrevida: tonos rojo, amarillo, naranja, negro y blanco, que servirían como base para su nueva manicura totalmente al azar.

Lo curioso es la manera en que selecciona los diseños. En lugar de elegir un único diseño, Alba opta por mezclar imágenes aleatorias de Pinterest. El resultado es una manicura en la que cada uña cuenta con un diseño diferente: una lleva una estrella dorada, otra simula gotas de agua, y también hay una francesa en rojo intenso con pequeños puntos dorados. Con un resultado con estilo más atrevimiento que el diseño glazed que tenía al principio.

La reacción de Vicky Martín

Pero si hay algo que nos ha conquistado, más allá del diseño en sí, ha sido la reacción de su madre, la diseñadora Vicky Martín Berrocal, al ver las uñas por primera vez. En el vídeo podemos ver cómo Alba le enseña el resultado. ¿La respuesta de Vicky? Aunque no se escucha su reacción, la cara de sorpresa lo dice todo.

"¿Qué opináis? ¿Le habrá gustado o no?", comenta Alba a sus seguidores, generando una ola de comentarios que no han tardado en aparecer. Algunos usuarios bromean con que Vicky ha quedado "horrorizada", mientras otros aseguran que "no le gustaron nada, pero están muy bonitas". Entre los comentarios más divertidos se pueden leer frases como "Que se las va a hacer ella igual!" o "¡Seguro que ella también las tenía en Pinterest para hacérselas!".