Trucos para limpiar los filtros de una cafetera de cápsulas por dentro

Si usas la cafetera de cápsulas a diario, debes saber que es importante mantenerla limpia. De lo contrario, no sólo podría dañarse, sino que el sabor y la calidad del café también podría verse afectado.

En el vídeo te mostramos algunos trucos para limpiarla fácilmente y que te siga funcionando como el primer día.

Además de las instrucciones para este tipo de cafetera más actual, aprovechamos para recordarte cómo puedes limpiar otro tipo de cafetera:

Cafetera italiana:

Para limpiar tu cafetera italiana también usamos algunos de los remedios naturales que te contamos en el vídeo. Muy a menudo, las cafeteras italianas pueden llegar a dejar restos de café quemado si las dejamos en el fuego demasiado tiempo, y suele ser casi imposible de quitar. Una solución para este problema es dejar toda tu cafetera remojando en dos partes de agua y una de vinagre durante un día entero. Después puedes frotar la cafetera con una esponja suave con cuidado para que no se ralle y debería de quedar casi perfecta.

Cafetera de goteo:

Los mismos trucos que usamos para limpiar una cafetera eléctrica pueden ser usados para limpiar las cafeteras americanas o de goteo. Asegurate de que colocas el filtro primero, ya sea un filtro desechable o uno permanente, y deja gotear toda la mezcla de agua y vinagre sin que quede nada en el depósito.

Cafetera de Prensa:

Las cafeteras de prensa francesa se pueden limpiar por partes ya que las puedes desmontar fácilmente. Para limpiarla puedes optar por el truco del vinagre o simplemente lavando cada pieza a mano con un poco de jabón y una esponja o cepillo pequeñito.

Con estos trucos súper sencillos que te hemos mostrado en el vídeo, no tienes ninguna excusa para no limpiar tu cafetera con regularidad y evitar que se dañe y que tu café no esté igual de bueno que el primer día que la compraste.

SEGURO QUE TE INTERESA:

El truco para que salga más espuma en el café de casa

¿Gas o vitrocerámica? Así debes limpiar tu cocina