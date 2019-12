Si eres de esas personas que se ven obligadas a lavarse el pelo a diario, porque se te engrasa o ensucia fácilmente, en este tutorial en vídeo te contamos unos sencillos trucos para mejorarte el pelo y evitar así que te lo tengas que limpiar tan frecuentemente.

Cuidarse el pelo es importante si quieres tenerlo bonito y limpio, pero hay veces que resulta complicado. Es entonces cuando pensamos que un exceso de productos de cabello va a mejorar el resultado. Pero de esta manera lo único que conseguimos es perder el tiempo. Por ello, te enseñamos una serie de consejos que harán que no tengas problemas con el pelo nunca más.

Mantener el pelo limpio y sano a veces es difícil. Esto se debe a que el pelo está constantemente en contacto con la ropa, con objetos y con la cabeza, que al hacer ejercicio provoca que se nos ensucie el cabello. La consecuencia de esto: que nos lavemos el pelo casi a diario. Pero son otras causas las que podrían provocar que el pelo se te estropee.

Recurrir a un lavado diario no tiene por qué ser la solución para mantener el pelo en perfecto estado. Ya que, si este se ensucia rápidamente aun cuando te lo has lavado recientemente, seguramente sean otros los motivos que han hecho que esté sucio. Y una vez conozcas las causas por las que tu pelo se podría estar ensuciando con facilidad, y lleves a cabo los trucos que te mostramos en el vídeo situado en la parte superior, notarás que tu pelo aguanta muchos más días limpio, y no tendrás que recurrir a un lavado diario para mantenerlo en buen estado.

