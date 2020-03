¿Alguna vez has querido hacerte un cambio de look y no te has atrevido? Uno de los cortes más deseados en los últimos años es el bob, pero ¿estamos dispuestas a cortarnos el pelo para lucirlo? Si la respuesta es no, pero te gustaría de vez en cuando llevar un look diferente, te enseñamos cómo hacer un falso recogido de forma sencilla y en muy poco tiempo.

Pasar por la peluquería no es del agrado de todo el mundo. No saber si un peinado nos va a quedar bien, o creer que nos vamos a arrepentir de haber cortado nuestra melena con el paso del tiempo, hace que terminemos por rechazar un cambio de look.

Si tienes el pelo largo, es posible que este miedo sea aún mayor. No porque no te vaya a gustar el resultado, sino porque volver a tenerlo igual de largo es prácticamente imposible o te va a llevar mucho tiempo.

Además, son muchas las personas que, en un intento de cambiar de peinado, acuden a la peluquería a cortárselo y, por desgracia, no les queda nada bien. Por ello, en el vídeo superior te contamos un sencillo truco para hacer que tu largo cabello parezca corto con un simple peinado.

Este truco te permitirá aparentar llevar un cambio de look las veces que quieras y, si no te gusta, vas a poder rectificarlo y volver a llevar tu cabello igual de largo que siempre.

Asimismo, si quieres un cambio de color de pelo pero te echa para atrás que los productos puedan estropear tu cabello, te recomendamos conocer las verdades y mitos de los tintes de pelo.

