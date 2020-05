Las mascarillas impiden que nos contagiemos y que contagiemos a otras personas del coronavirus. Este accesorio se ha vuelto obligatorio desde hace unos días, sin embargo, no para todo el mundo es igual de fácil llevarlo. Las personas con gafas seguramente hayan experimentado cómo sus cristales se empañan cada vez que se la ponen, y esto puede resultar un incordio para ellas. En el vídeo superior te explicamos cómo puedes evitarlo.

Para evitar más contagios de COVID-19, el Gobierno ha decidido que las mascarillas son obligatorias para personas de más de seis años. Estos artículos deberán llevarse tanto en espacios cerrados como en espacios públicos donde no se pueda garantizar la distancia de dos metros de distancia. Ante esta ordenanza, las dudas acerca de qué mascarillas hay que utilizar y cuáles se pueden reutilizar han surgido. Aquí te especificamos los tipos que hay y sus características.

Al comprar una mascarilla no debes olvidarte de preguntar su durabilidad y el tipo que es, para así saber qué porcentaje de eficacia tiene. Además, también puedes aprender cómo diferenciar si estos artículos son falsos o no con esta técnica. Cuando te la pongas, recuerda que no debes tocarla con las manos, ni ponértela en la barbilla o sobre la frente y que la mascarilla tiene que cubrir nariz y boca. ¿Sabes quitártela correctamente? Te lo explicamos en este vídeo.

Debido al coronavirus, las mascarillas se han colado en nuestra vida y, de momento, para quedarse. Estos artículos pueden resultar más o menos un estorbo para las personas, sin embargo, reducen el riesgo de contagio significativamente. Para las personas que con gafas, llevar también la mascarilla puede resultar un incordio. Al llevar este artículo, las gafas se empañan con el dióxido de carbono que exhalan y les impiden ver con claridad.

Si eres de los que tienen gafas y la mascarilla no te deja ver con claridad, en el vídeo superior te proponemos unas soluciones para evitar que los cristales se te empañen.

