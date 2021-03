Depiladas o no depiladas, ¿cómo se va a la ginecóloga?

Con pelos y ¿a la consulta ginecológica? Esto a algunas mujeres les parece lo más normal del mundo y a otras les da mucho reparo. ¿Has pensado coger cita con la esteticista tras saber cuándo irás a ginecología? No eres la única. Es habitual que lo hagamos. Eso o dejarnos un hueco para depilarnos y arreglarnos la zona púbica. Y es que exponernos a un examen ginecológico nos genera muchas inseguridades y dudas que se vuelcan en lo más estético de nuestros genitales. Nos han repetido tanto que “debemos” estar decentes para este tipo de citas, que nos lo hemos creído y confundimos a menudo la higiene con la estética personal.

Las ginecólogas están acostumbradas, y un poco cansadas, de oírnos comentarios sobre el aspecto de nuestra vulva cuando realmente “Las ginecólogas no nos fijamos en eso” afirma la doctora Ana Rosa Lucena Torres, especialista en ginecología y obstetricia que trabaja en el Hospital Costa del Sol y la Clínica Lacibis. Ella, como la también ginecóloga y obstetra Miriam Al Adib Mendiri, que acaba de publicar su segundo libro 'Hablemos de nosotras: reflexiones de una ginecóloga rebelde', se lanzaron a crear vídeos para sus redes sociales donde dejar bien claro que “El tener vello o no tenerlo no tiene nada que ver con la higiene”. El Tiktok creado por Mendiri es el que realmente encendió la llama. Ha superado los 100k de reproducciones y los comentarios, de todo tipo, se le acumulan dejando algo claro: seguimos confundiendo opción personal con lo que realmente es una buena higiene vaginal.

“Veo esta preocupación constantemente en la consulta” nos cuenta Mendiri, que para nada se esperó la repercusión del vídeo ya que le pareció “un vídeo bastante banal”. Sin embargo, lo que ha hecho con estos segundos de reflexión ha sido provocar que la depilación íntima de las mujeres vuelva a estar sobre la mesa.

Genitales | iStock

La doctora Lucena coincide en que ellas nunca cuestionan ni advierten sobre si la depilación es buena o mala, simplemente quieren dejar claro que “Cada persona debe hacer con su cuerpo lo que estime oportuno” y añade que ya es hora de que “Empecemos a gustarnos a nosotras mismas con o sin vello”.

Qué ropa me pongo o cómo me depilo, las preguntas que más nos hacemos al ir a la ginecóloga

Este tema nos ha llevado a una pequeña investigación en la que hemos visto las miles de búsquedas que hay en Internet sobre qué ropa llevar a una consulta ginecológica, cómo depilarse para la consulta o qué hacer para estar “presentable” ante la ginecóloga. Atónitas les preguntamos a las expertas, que nos responden con mucha naturalidad y entendiendo cómo nos sentimos al otro lado de la camilla de exploración. “No es necesario ir recién lavada ni dejar de ir al baño porque tienes la consulta después”. No vamos a negar que a muchas nos ha surgido esta preocupación, voy al baño y luego qué. Algunas mujeres nos han confesado que cuando tienen una cita de este tipo, antes vuelven a casa para darse una ducha (de nuevo) para estar bien limpias. A las doctoras no les sorprende, pero quieren dejar claro que nada de esto es necesario, “Ni depilarse ni dejar de hacer pis” puntualiza Mendiri. “Con la ducha del día es suficiente” añade.

¿Debemos dejarnos el vello púbico para proteger la vulva?

Otra de las grandes cuestiones es si nos dejamos llevar por las modas en cuanto a depilaciones íntimas o es mejor la naturalidad y que el vello rezume. Una vez más, es una opción personal. Eso sí, consultamos a las expertas sobre si el vello protege y si en el caso de quitárnoslo, estamos más expuestas a ITGs u otras infecciones. “Los vellos no protegen ni favorecen infecciones. Tampoco hay más infecciones por gérmenes debidos a la depilación, lo que sí hay son más Vulvitis irritativas (inflamación de la vulva tras depilarse), debido al efecto de las sustancias químicas usadas para la depilación o por cera a alta temperatura, es una zona muy delicada” aclara Lucena. A lo que Mendiri explica que “Ese vello tiene una función, la protectora y por eso es más grueso”. “No tiene gravedad eliminarlo por completo. Hay mujeres a las que eliminarlo les provoca tener más problemas de irritación, pero es una cuestión que cada una debe evaluar y sobre todo, lo que no hay que hacer es juzgar a la persona por la opción que elija”.

El debate sigue candente y cada vez, más ginecólogas están hablando de este tema en sus redes sociales. El mensaje es el mismo: tú decides sobre si quieres depilarte o no. Eso sí, si lo haces hazlo con seguridad y utilizando un método de confianza, ya que la zona es muy sensible y debemos evitar las agresiones innecesarias.