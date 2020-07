Es un gesto que hacemos de manera cotidiana y, a veces, no somos conscientes de que podríamos hacerlo mucho mejor de lo que hacemos. En otras palabras, llevamos comprando mal en el supermercado toda la vida. Echar cuentas sobre lo que nos dejamos en la caja de la compra (y lo que podríamos ahorrarnos) es un ejercicio de lo más saludable y que no cuesta tanto hacer. He aquí 10 trucos que nos pueden ayudar a tener más dinerito a fin de mes.

1. Sé infiel. No, no nos referimos a tu relación conyugal, sino a que sigas a rajatabla el clásico dicho de "busque, compare y si encuentra algo mejor...". Si tienes varios supermercados cerca, vete de uno a otro y comprueba precios. Te sorprenderá la pasta que te puedes ahorrar.

Ojo con los productos del supermercado. | Pixabay

2. Vete comido de casa. Hay no pocos estudios que aseguran que no hay nada peor para nuestra cartera que acudir a comprar con el estómago vacío. Esto garantiza llenar el carrito con todo tipo de gochaditas que, además, nos arruinarán la línea. Mejor acudir mientras hacemos la digestión.

3. Intenta pagar siempre en efectivo. ¿Quieres limitar la cantidad de dinero para gastar? Pues acude a comprar con el dinero contado. Olvídate a posta la tarjeta de crédito en casa y trata de ceñirte al billete que tengas en el bolsillo. Es un método infalible: de donde no hay no se puede sacar.

4. Atento a las ofertas de última hora. Una práctica habitual en Estados Unidos o Japón que, poco a poco, comienza a llegar a España. Ir a última hora a los supermercados asegura encontrarse con un amplio espectro de productos con descuentos de más del 50%. Aprovecha para comprar y ahorra unas pelas.

5. Los 2 por 1 o 3 por 2, solo cuando se trate de cosas que usemos habitualmente. Ojo con las ofertas con unidades de regalo. Nos entran por el ojo siempre, pero solo las aprovechamos cuando se trata de productos que consumimos con frecuencia. ¿Para qué compras un 3 por 2 de pastillas lavavajillas si no tienes lavavajillas?

Hacer la compra en el supermercado | Pixabay

6. Ten en cuenta la temporada. No es solo que vayas a comer cada fruta o verdura en su mejor momento, es que, además, vas a pagar menos. Por mucho que te empeñes, los tomates en diciembre van a ser más caros y la calabaza en julio estará por las nubes. Compra con cabeza.

7. No tires el ticket: suele haber descuentos. Es verdad que solemos desembarazarnos de él como si nos quemara en la mano. Pues bien, antes de tirarlo, leelo entero. En la parte de abajo suele incluir ofertas y promociones de cara a comprars futuras. Consérvalo.

8. Controla el precio por kilo. Seguro que, a veces, te has dejado llevar por un minisobre de queso sin percatarte de que, con ese peso, se te ponía en 50 euros el kilo... Los precios son relativos y no absolutos. Comprueba siempre el precio del kilo para asegurarte de que no te están tomando el pelo.

Pasillo de un Supermercado | Agencia

9. No te fíes de las ofertas: googlea. En los supermercados hay veces que la palabra "promoción" nos deslumbra. Es posible que pienses que esa conserva es barata por 2 euros, pero asegúrate de que no vale 2 euros siempre. En tu móvil tienes a tu mejor aliado para no dejarte llevar.

10. Ojo con la fruta y verdura envasada. Señoras y señores, en los supermercados hay mucha fruta y verdura en packs. Hay veces que no, no necesitas tres pimientos rojos en una bandeja de plástico. Y tampoco esa bolsa con una docena de zanahorias. Intenta comprar siempre por unidades.