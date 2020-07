MEJORA TU LÍBIDO, TU PIEL, TU HUMOR...

Nos trasladamos a la tienda de chocolates de Barcelona Be Chocolat (Banys nous, 17), la tienda chocolatera del belga Michel Clement, para que nos expliquen algo que llevamos toda la vida deseando oír: que si compras chocolates buenos no sólo puedes comerlos cada día, sino que debes hacerlo. Mejoran tu humor, tu líbido, tu piel, te dan energía y placer... ¡Y no engordan tanto como crees siempre que evites los chocolates con leche u otros compuestos! Nos lo cuentan todo en este videoblog.