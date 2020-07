El estilo de vida healthy ha llegado para quedarse. Hemos sido muchos los que durante el último tiempo hemos visto que para compensar el ritmo frenético que llevamos es fundamental llevar una vida saludable, y como siempre ha dicho mi madre "somos lo que comemos porque la comida es la gasolina del cuerpo".

Pero, ¿cuántas veces te has comprado un libro de cocina y en la receta ves ingredientes que no sabes ni qué son o que los conoces de oídas pero desconoces por completo cuáles son sus propiedades? ¿O cuántas te has comprado algo que sabes que es saludable pero no sabes cuáles son los beneficios que tiene en tu organismo? Pues ha llegado el libro con el que podrás conocerlo todo...

Tras el éxito 'Mi revolución anticáncer', la doctora Odile Fernández regresa de la mano de la editorial Planeta con un nuevo libro: 'Recetas para vivir con salud'. Un libro donde con el que además de cocinar maravillosas recetas realizadas por algunos de los más prestigiosos chefs como Ferran Adriá, Alma Ogrebón o los hermanos Roca, podrás conocer las propiedades de los alimentos o cuáles consumir para prevenir las enfermedades, qué tomar para ser más feliz o cómo prevenir el envejecimiento del organismo.

¿Alguna vez has escuchado hablar de la "cocina de la felicidad", "la cocina de la larga vida" o "de la cocina anticáncer"? La doctora Odile Fernández dedica buena parte del libro a descubrirnos cuáles son esos alimentos que debemos introducir en nuestras recetas para, como bien recoge el título del libro, "vivir con salud".

La doctora Odile Fernández vuelve a basarse para escribir esta obra en los últimos descubrimientos científicos sobre enfermedades cardiovasculares, degenerativas y el cáncer, además de escribir desde un punto de vista basado en la propia experiencia, ya que por desgracia, Odile vivió la enfermedad en primera persona.

Un libro con el que la doctora Odile Fernández nos anima a realizar pequeños cambios en nuestra rutina alimenticia que mejorarán nuestro día a día, un ejemplar que fomenta la 'healthy food' con la intención de mejorar nuestra salud.