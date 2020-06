Usamos esponjas para limpiar los platos. Lo que no sabemos es que en la mayoría de los casos tienen más gérmenes que la propia vajilla. Así lo asegura un estudio realizado por la Universidad de Furtwangen en Alemania. En vídeo te explicamos por qué no has de lavar nunca un estropajo.

Cada estropajo contiene cincuenta mil millones de bacterias por centímetro cúbico. La mayoría de ellas no son perjudiciales para el ser humano, pero la cosa cambia cuando la esponja se desinfecta, bien con agua hirviendo o en el microondas.

El reciente estudio de realizado en Alemania aseguraría que los estropajos son un caldo de cultivo tanto de bacterias como de gérmenes. Los expertos han trabajado con 14 estropajos ya usados para observar la distribución de las bacterias en el tejido esponjoso e identificar los factores que influyen en la formación de microorganismos.

El estudio revelaría que las bacterias halladas, concretamente Proteobacteria y Actinobacteria, son perjudiciales para la salud y pueden causar infecciones graves en las personas que tengan un sistema inmunitario débil.

Según concluyen los expertos, hervir los estropajos o calentarlos en el microondas no sería la solución, ya que aumenta el porcentaje de bacterias inmunes como las señaladas previamente.

Los estropajos son utilizados en todos los hogares para la limpieza, pero es imposible dejarlos libres de bacterias y virus que provienen de alimentos, del ambiente y de nosotros mismos.

¿Quieres saber cuál es la solución más sencilla para no tener un colador de bacterias y gérmenes en casa? Mira el vídeo en el que te mostramos la solución rápida.

No os esforcéis en lavar el estropajo e intentar dejarlo como nuevo, porque las bacterias que se acumulen en el después de su limpieza puede llegar a ser muy negativas en la salud. En el vídeo te explicamos todos los detalles.