No siempre una alimentación sana es sinónimo de bienestar. Vale, el 99% de las veces sí, pero comer alimentos saludables también puede tener un reverso tenebroso en ocasiones. A eso se refiere tu padre con lo de "comer verduras me da muy malas digestiones". Y tú pensabas que era un cuento chino para no dejar el chuletón... Pues no, hay alimentos sanos que dan muy malas digestiones. Aquí van siete.

Ajos y cebollas | Marie Claire

Ajo. Cuida nuestra piel, mejora nuestra circulación, nos protege de los resfriados... El ajo es capaz de hacer todo eso y mucho más, pero también es cierto que contiene unas sustancias llamadas fructanos que no puede ser digeridas por el intestino delgado. Esto conduce a una mayor producción de gas en el cuerpo, lo que puede derivar en hinchazón. También les pasa a las cebollas.

El maíz, de los vegetales que más engordan | Pixabay

Maíz. ¿Qué puede tener de malo una mazorca de maíz? En principio, apostar por ello como 'snack' saludable puede parecer una buena idea, pero ojo a los efectos secundarios. El recubrimiento externo de cada grano de maíz contiene altas cantidades de celulosa, una fibra que el estómago humano no puede romper y, sí, comer demasiado puede hacer que te sientas hinchado.

Imagen de archivo de nueces y castañas | Pixabay

Nueces. Nada que decir en contra de ellas: son ricas en ácidos grasos saludables y poseen innumerables propiedades. ¿Su defecto? Contienen ácido fítico, lo que ralentiza la absorción natural de minerales como el hierro y el zinc. Esto puede hacer que te sientas hinchado o estreñido o lleno de gas, tres síntomas pocos agradables que harán que maldigas haberte metido un puñado de nueces a media tarde.

Brócoli | agencias

Brócoli. Las verduras crucíferas como el brócoli y la coliflor son ricas en vitaminas y fibras, pero nuestro cuerpo no contiene la enzima necesaria para descomponer la rafinosa, un azúcar complejo que se encuentra en estos vegetales. Esto lleva a que fermenten en el intestino y todo derive en una cierta situación de hinchazón e incomodidas... Si podemos tolerar este pequeño inconveniente... todo son ventajas...

Harina de trigo | laSexta.com

Trigo. Es indispensable en nuestra dieta, pero contiene carbohidratos de cadena corta, así como alcoholes de azúcar, un compuesto orgánico derivado de los azúcares, que fomenta la producción de gas en el cuerpo. Si nos sienta mal, siempre podemos recurrir a alternativas como la quinoa, que hará que nuestras digestiones sean bastante más sencillas.

Alubias | Alubias

Alubias. Son ricas en proteínas, minerales y vitaminas. Sin embargo, también contienen moléculas grandes de azúcar conocidas como oligosacáridos que no pueden descomponerse o digerirse en el intestino delgado. El azúcar no digerido se transportará al colon donde se fermenta para producir gas. Sí, hay que tomar legumbres para mantenerse sano, pero también hay que ser conscientes de estos efectos secundarios.

Manzana | GettyImages

Manzana. Es una de las frutas que más a menudo se asocia con una mejor salud cardiovascular y unos niveles más bajos de colesterol. ¿La cara B? La piel de la manzana contiene una fibra insoluble que su cuerpo lucha por descomponer y que, a determinados personas, puede darles digestiones pesadas. Las manzanas también contienen fructosa, que fermenta en el intestino y produce gas.