El periodista Oobah Butler, se propuso demostrar lo fácil que era conseguir posicionar un restaurante en esta plataforma con más de 500 millones de opiniones de usuarios. A pesar de que los empleados de TripAdvisor, tratan de detectar situaciones fraudulentas y opiniones sospechosas, en esta ocasión Butler desarrolló muy bien su plan, tan bien que el restaurante ficticio 'The Shed at Dulwich' logró permanecer en el número uno como mejor restaurante de Londres en esta plataforma durante dos semanas. Hasta que finalmente Oobah Butler decidió acabar con la farsa.

¿Cómo lo hizo?

El periodista comenta en Vice que todo surgió debido a que en alguna ocasión algunos restaurantes le ofrecieron dinero por escribir reseñas positivas sobre ellos en la plataforma de TripAdvisor sin ni siquiera haber estado allí ni una sola vez. Aunque la mayoría de opiniones seguramente son auténticas es probable que alguna ocasión hayamos leído, buscando referencias, alguna opinión pagada.

Butler asegura que un día tuvo una revelación estando en el pequeño cobertizo que tiene detrás de su jardín y decidió dar un paso más sobre este tema y así surgió el restaurante ficticio 'The Shed at Dulwich' (El cobertizo de Dulwich)

Todo comenzó en abril de 2017 cuando compró un teléfono prepago para verificar su cuenta en la plataforma digital, a continuación puso su calle, pero no la dirección exacta y añadió que solo se podía acudir "con cita previa" lo que ya dotó al restaurante de cierto misticismo.

A continuación diseñó una página web bonita y una fanpage en Facebook, un menú con nombres e ingredientes poco comunes y unas fotos bien iluminadas de comida inventada que daba el pego, y vaya si lo daba. Este apetecible plato está hecho con pastillas de lejía y espuma de afeitar.

Con su presencia en Internet ya terminada, presentó su solicitud a la plataforma y esta la aceptó. El posicionamiento solo fue cuestión de tiempo y de reseñas positivas. El periodista cuenta que comenzó en el puesto 18.149 como el peor restaurante de Londres. Sin embargo, pidió a varios amigos que escribieran reseñas positivas desde diferentes ordenadores para evitar que TripAdvisor detectara que era un fraude y seis meses después consiguió que este restaurante ficticio fuera el restaurante número uno de Londres.

Finalmente Oobah Butler, decidió contactar con la plataforma para contarles que el restaurante 'The Shed at Dulwich' no existe y averiguar cómo había podido burlar su seguridad. El representante de TripAdvisor aseguró a Butler que esta prueba que el periodista había hecho finalmente no podía ser un ejemplo real, ya que normalmente no suele haber restaurantes inventados en la plataforma (ya que no sirve para nada) a lo que pero añade: “a la mayoría de los estafadores solo les interesa intentar manipular las valoraciones de los negocios reales” y reconfirma que la plataforma usa la tecnología más avanzada para detectar patrones de reseñas sospechosos. “Los miembros de nuestra comunidad también pueden denunciar cualquier actividad sospechosa”.