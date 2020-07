Esta noche el hotel Los Monteros de Marbella será el escenario del nuevo reparto de estrellas Michelin. A solo unas horas de este reparto en el que el gordo son las tres estrellas, repasamos las opciones, los eternos candidatos y demás quinielas sobre el nuevo palmarés de la guía del muñeco gordito.

- Los eternos aspirantes... a 3 estrellas. Andoni Luis Aduriz, con Mugaritz (San Sebastián) y Óscar Velasco, con Sanceloni (Madrid) suenan, año tras año, como estrellados y nunca se llevan la preciada distinción. Toca, como en el caso de los actores que acumulan candidaturas a los Oscar sin llevárselo nunca a casa, poner cara de circunstancias durante la gala y hacer de tripas corazón. ¿O será este su año? La cosa está difícil...

- Pérdidas de estrellas. Ay, las pérdidas, las pérdidas... Hay pocos asuntos más espinosos que este, sobre todo cuando hablamos de señoras de cierta edad y de estrellas Michelin. Lo cierto es que los restaurantes perderlas, las pierden. Tiene que ver con un cambio de chef, con un nuevo rumbo o, sencillamente, conque las costumbres se relajan. Y es que a veces llega uno a un sitio y , oiga, se le caen los palos del sombrajo. Aquí, lo más prudente es no decir nombre alguno...

- Las dos estrellas casi seguras. España es terreno fértil para restaurantes con una estrella capaces de dar el salto a las dos. Loa aseguramos porque nos parece increíble que Aponiente de Ángel León (El Puerto de Santa María, Cádiz) no vaya a salir de Marbella con dos. El resto son puras cábalas, pero nuestros colegas de Gastronomistas aplaudirían que Nando Jubany (Petit Comité, Barcelona) se adjudicara la segunda. El premio a la constacia en casos como los de El Cenador de Amós (Jesús Sánchez, Cantabria) también debería contar. Eneko Sukaldari, por su parte, las ve para Mina (Bilbao).

- Nuevos aspirantes. Hay muchos restaurantes que parecen serios candidatos a tener una estrella Michelin. A servidor de ustedes le haría ilusión que Montia (San Lorenzo de El Escorial, Madrid) entrara en la lista y nuestra intrépida compañera Laura Conde le parece que Pakta (Barcelona), el proyecto asiático de Albert Adrià, también se merece una. Silvia Artaza otra de nuestras colaboradoras, suspira pensando que La Tasquita de Enfrente (Madrid) tuviera una... Aunque eso sería...

-...Una sorpresa. Que parece ser que haberlas, haylas. Aquí lo más prudente es callarse y dejarse sorprender. Algún chef podría caerse de espaldas con la noticia. Y es siempre hay tapados. Nuestra Carme Gasull aporta su granito de arena: "No entiendo cómo no se la dan a Rafa Peña (Gresca, Barcelona). No se puede ser más exquisito por 19 euros al mediodía". Amén.

- ¿Y qué hacemos con los que no la reciban? Pues nada, mirar pa'lante, seguir con el trabajo bien hecho y ya está. Es verdad que hay restaurantazos que merecerían tener una, pero que (parece que) no la van a recibir. ¿O no es así, Punto MX (Madrid) o Kena (Madrid)?

- Los chefs que empiezan de cero. Hay grandes, pero grandes chefs, que cuando empiezan de cero se quedan sin estrellas y deben volver a reconquistarlas. Pasó hace unos años con Sergi Arola y volverá a pasar este año con Diego Guerrero, que con dStage, su propio proyecto, dejó sus dos estrellas conseguidas en El Club Allard. Seguro que la guía roja se la recompensa.

- Provincias sin estrella Michelin. Hay provincias sin estrella Michelin que quizá merecerían aparecer en la guía. Laia Zieger, nuestra experta en aparatejos y recetas freaks, le daría una a Damasqueros (Granada). En Castroverde de Campos, Zamora está el Restaurante Lera, que no estaría de más que saltara a la guía...

- Chefs que tienen muuuuuchas. Para finalizar, no queremos dejar de lado el caso de esos chefs que pasan de tres estrellas. Es el caso de Martín Berasategui, que posee siete -tres por su restaurante en Guipúzcoa, dos por Lasarte (Barcelona) y otras dos por el que regenta en Santa Cruz de Tenerife. En esa misma onda están Paco Pérez (con 5 también, una en Berlín, eso sí) o Carme Ruscalleda (con 6, aunque una está en Tokio y otras dos-las de Moments, en Barcelona- son oficialmente para su hijo, Raül Balam).

Aquí va el listado completo de las estrellas de 2013, para hacer apuestas de cara a esta noche:

3 estrellas Michelin

Juan Mari Arzak. Arzak (San Sebastián)

Martín Berasategui. Berasategui (Lasarte)

Carme Ruscalleda. Sant Pau (Barcelona)

Pedro Subijana: Akelarre (San Sebastián)

Joan Roca. Celler de Joan Roca (Girona)

Quique Dacosta. Dacosta (Denia)

Eneko Atxa. (Azurmendi, Bizkaia)

David Muñoz. Diverxo (Madrid)

2 estrellas Michelin

Paco Pérez. Enoteca (Barcelona)

Raül Balam. Moments (Barcelona).

Andoni Luis Aduriz. Mugaritz (Rentería)

Jordi Cruz. ABaC (Barcelona)

Diego Guerrero. Club Allard (Madrid)

Paco Pérez. Miramar en Llançà (Girona)

Ramón Freixa. Freixa (Madrid)

Dani García. Calima en Marbella (Málaga)

Óscar Velasco. Santceloni (Madrid)

Paco Roncero. La Terraza del Casino (Madrid)

Sergi Arola. Sergi Arola (Madrid)

Nacho Manzano. Casa Marcial. (Arriondas, Asturias)

Martin Berasategui. Lasarte (Barcelona)

Toño Pérez. Atrio (Cáceres)

Fina Puigdevall. Les Cols (Olot, Girona)

Francis Paniego. El Portal (Ezcaray, La Rioja)

Martin Berasategui. M.B. (Santa Cruz de Tenerife)

Una estrella Michelin

Monastrell. (Alicante)

41º. (Barcelona

Tickets. (Barcelona)



Árbore da Veira (A Coruña)



La Salgar (Gijón)

Malena (Lleida)



La Botica (Matapozuelos, Valladolid)



La Casa del Carmen (Olías del Rey)

Arbidel (Ribadesella)



Alejandro (Roquetas del Mar)

L’Ó (Sant Fruitós de Bages)

Tierra (Torrico, Toledo)



Hospedería El Batán (Tramacastilla)



Les Moles (Ulldecona)



El Poblet (Valencia)



Cal Paradís (Vall d`Alba, Castellón)



BonAmb (Xàbia, Alicante)



L’Angle (Girona)



Gaig (Barcelona)



Zaranda (Capdella)



Maralba (Almansa, Albacete)



Boroa (Bizkaia)



Solana (Cantabria)



L’Aliança d’Anglès (Girona)



Casa José (Aranjuez, Madrid)



Rodrigo De La Calle (Aranjuez, Madrid)



Les Magnòlies (Arbúcies, Girona)



El Corral del Indianu (Asturias)



Asador Etxebarri (Bizkaia)



Ca l’Arpa (Girona)



Alkimia (Barcelona)



Lluerna (Lluerna, Santa Coloma de Gramenet)



Caelis (Barcelona)



Cinc Sentits (Barcelona)



Comerç 24 (Barcelona)



Dos Cielos (Barcelona)



Dos Palillos (Barcelona)



Hisop (Barcelona)



Hofmann (Barcelona)



Koy Shunka (Barcelona)



Manairó (Barcelona)



Nectari (Barcelona)



Neichel (Barcelona)



Roca Moo (Barcelona)



Saüc (Barcelona)



Via Veneto (Barcelona)



Etxanobe (Bilbao)



Mina (Bilbao)



Nerua (Bilbao)



Zortziko (Bilbao)



Can Jubany (Calldetenes, Barcelona)



Yayo Daporta (Cambados)



A Estación (Cambre, A Coruña)



Can Bosch (Cambrils, Tarragona)



Rincón de Diego (Cambrils, Tarragona)



La Llar (Castelló d’Empúries)



Estany Clar (Cercs)



L’Escaleta (Castelló d’Empúries)



Restaurante Es Molí d’en Bou (Sa Coma)



Restaurant Bo.TiC (Corçà)



Choco (Córdoba)



Restaurante Alborada (A Coruña)



Ars Natura (Cuenca)



Venta Moncalvillo (Daroca de Rioja)



Casa Alfonso (Dehesa de Campoamor, Alicante)



Es Racó d’es Teix (Deià)



Restaurante Kokotxa (San Sebastián)



Mirador de Ulía (San Sebastián)



Miramón Arbelaitz (San Sebastián)

La Costa (El Ejido)



Marqués de Riscal (Álava)



La Finca (Elche, Alicante)



Mas Pau (Girona)



Julio (Fontanars dels Alforins, Valencia)



Andra Mari (Bizkaia)



Auga (Gijón)



Massana (Girona)



La Fonda Xesc (Gombrén, Girona)



Culler de Pau (Pontevedra)



Kabuki (Guía de Isora,Santa Cruz de Tenerife)



Alameda (Hondarribia, Guipúzcoa)



Lillas Pastia (Huesca)



Las Torres (Huesca)



Coque (Humanes de Madrid)



El Bohío (Toledo)



Europa (Pamplona)



Rodero (Pamplona)



Cocinandos (León)



Casamar (Llafranc, Girona)



Els Tinars (Llagostera, Girona)



Kabuki (Madrid)



Kabuki Wellington (Madrid)



Zalacaín (Madrid)



José Carlos García (Málaga)



Restaurante As Garzas (Malpica de Bergantiños)



El Lago (Marbella)



Skina (Marbella)



La Cabaña de la Finca Buenavista (El Palmar)



Zuberoa (Oiartzun)



Sala (Olst, Barcelona)



Casa Pepa (Ondara)



Es Fum (Palmanova)



Restaurante Las Rejas (Las Pedroñeras)



Casa Solla (Poio)



Restaurante Jardín (Alcúdia)



Casa Gerardo (Prendes)



El Nuevo Molino (Puente Arce)



Restaurante Aponiente (El Puerto de Santa María)



Pepe Vieira (Raxo, Pontevedra)



Els Brancs (Roses, Girona)



Els Casals (Sagàs)



Restaurante Víctor Gutiérrez (Salamanca)



Real Balneario de Salinas (Salinas)



Annua (San Vicente de la Barquera)



Retiro da Costiña (Santa Comba)



El Serbal (Santander)



Abantal (Sevilla)



Fogony (Sort)



Restaurante Capritx (Terrassa)



La Cuina de Can Simon (Tossa del Mar)



Restaurante Silabario (Tui)



El Molino de Urdániz (Urdániz, Navarra)



Chirón (Valdemoro, Madrid)



Ricard Camarena (Valencia)



Riff (Valencia)



La Sucursal (Valencia)



Vertical (Valencia)



Ca l’Enric (Vall de Bianya, Girona)



Maruja Limón (Torres Vigo, Pontevedra)



Cenador de Amós (Villaverde de Pontones, Cantabria)



Zaldiarán (Vitoria-Gasteiz, Álava)



Torreo de l’India (Tarragona)



Bal d’Onsera (Zaragoza)



La Prensa (Zaragoza)