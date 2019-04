Las dietas de las famosas más peligrosas para la salud

Todos nos hemos preguntado alguna vez como logran las famosas mantener una figura definida y lucir espectaculares prácticamente en cualquier momento. Para estar en forma, algunas celebrities siguen regímenes saludables, como la española Paula Echevarría -que asegura seguir una dieta mediterránea básica-, o como la modelo Gigi Hadid, -que come de todo menos dulces-, aunque también hay famosas que siguen dietas extremas, cuanto menos polémicas y poco recomendadas.

No todas las dietas son buenas, y estas son algunas de las que no deberías seguir para no poner en riesgo tu salud: ¡son peligrosas!

La dieta cetogénica de Kim Kardashian

La dieta Dukan o la dieta Atkins son algunos tipos de dietas cetogénicas, que se basan en reducir la ingesta de hidratos de carbono al mínimo. En su lugar se pueden comer tantas proteínas y grasas como se quiera. De esta forma se fuerza al cuerpo a entrar en cetosis y a quemar la grasa para obtener energía.

Kim Kardashian | Marie Claire

Con la cetosis se liberan sustancias tóxicas –desechos de las grasas- que a la larga pueden producir cansancio, náuseas, dolor de cabeza, halitosis y estreñimiento. Kim Kardashian logró adelgazar 25 kilos con esta dieta, pero a cambio de someter a su cuerpo a grandes riesgos y esfuerzos.

La dieta del potito de Lady Gaga

Durante años, Lady Gaga siguió la dieta del potito, basada en sustituir dos comidas diarias por potitos de bebé. Esta dieta, cada vez más común y extendida –Jennifer Aniston también la ha seguido-, no asegura los nutrientes necesarios y supone una pérdida de peso a base de perder masa muscular.

La dieta del sirope de arce de Beyoncé

Beyoncé siguió hace años una peligrosa dieta conocida como la dieta del sirope de arce. Lo único que consumía era una bebida elaborada a base de sirope de arce, pimienta de cayena, zumo de limón y agua de seis a nueve veces al día.

Como resultado, la cantante perdió 9 kg en dos semanas para su papel en la película "Dream Girls". Esta es una dieta con la que se pasa hambre y con la que existen riesgos de desnutrición, que no debe prolongarse durante mucho tiempo.

La dieta macrobiótica de Madonna

Madonna, y otras celebrities como Gywneth Paltrow, siguen luciendo un cuerpo espectacular gracias a la dieta macrobiótica, que consiste en comer solo alimentos naturales como fruta, verdura, cereales y semillas. Existen opiniones divididas en torno a esta dieta. Algunas personas aseguran que permite vivir más años y que previene enfermedades como el cáncer, mientras la mayoría de expertos coinciden en que produce carencias de proteínas, hierro, calcio y vitaminas.

Las dietas détox de las modelos

Adriana Lima y buena parte de las modelos de Victoria´s Secret siguen una extrema y radical dieta antes de los desfiles. Durante los 10 días anteriores a subirse a la pasarela, éstas solo consumen líquidos y smoothies, y 12 horas antes del desfile, dejan de ingerir cualquier tipo de alimento, para poder lucir un vientre lo más plano posible.