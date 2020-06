Estos son los cuatro consejos de Bárbara Amorós a los concursantes de la tercera edición de Top Chef para que disfruten su paso por el programa:

1. Aprovecha el paso por Top Chef, que siempre es positivo. Una vez que vives la experiencia te das cuenta de la oportunidad que has tenido.



2. El tiempo pasa volando en las pruebas. No hay que complicarse ni arriesgar demasiado, pero sí utilizar técnicas originales y que conquisten al jurado.



3. Pasar por las pruebas de eliminación no es malo. Te ayudan a sentirte cada vez más seguro en la cocina, a conocer el material del que dispones y a gestionar mejor el tiempo.



4. Resta improtancia a todo lo que te digan los compañeros. Sé positivo y vive la experiencia.