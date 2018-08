9 cosas que oirás si no quieres tener hijos

Avisada estás

Lo tienes claro y no, no has tenido ningún trauma en la infancia: no quieres hijos. Claro meridiano. Y así lo dices cada vez que alguien te hace esa pregunta un tanto incómoda (cuidado que no añadan lo de “se te va a pasar el arroz”). Y ahí, justo ahí, en ese preciso momento en el que se ve un claro rictus en la cara de la otra persona, de desaprobación con esta decisión que has tomado, ahí, en ese instante, te van a regalar toda clase de frases sobre lo que te pierdes porque no tienes hijos.