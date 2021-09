Cinco prendas que nos aburriremos de ver durante este otoño

Las pasarelas son, al fin y al cabo, las precursoras de cualquier tendencia que vemos en la calle. Los expertos son capaces de establecer lo que se llevará durante las temporadas con más de un año de antelación, lo que da tiempo a las tiendas de fast fashion y a los pequeños negocios a inspirarse en ellas para sus próximas colecciones.

Como dijo Miranda Presley en el Diablo Viste de Prada: “el azul cerúleo apareció en las colecciones de ocho diseñadores distintos; y después se filtró a los grandes almacenes; y luego fue a parar hasta una deprimente tienda de ropa a precios asequibles, donde tú, sin duda, lo rescataste de alguna cesta de ofertas.”

Las tendencias de este otoño 2021 son nuestro azul cerúleo, por lo que ahora es el momento de que nosotros, los mundanos, veamos que vamos a llevar durante estos meses:

Chalecos, van a ser un indispensable en tu armario. Y no, no son esos chalecos largos que hemos visto durante este verano estilo boho, sino chalecos de traje masculinos, de todos los colores y estampados, pero en especial, chalecos de cuero negro. Con faldas, vestidos, vaqueros, pantalones de pinza… las opciones son infinitas. Ya los estamos viendo en tiendas como Zara, Mango, H&M, etc. Pero, ¿mi recomendación? Busca en tiendas de segunda mano, hay muchísimas opciones, con colores y texturas únicas y con precios de broma, y como siempre, es mucho mejor darle una segunda vida a una prenda.

Ya hablamos de la importancia de las y este año seguiremos viéndolas en todos sus estilos y formas, pero en especial, en trajes en todos los colores en tonos oscuros, con raya diplomática, con estampados sesenteros, con lentejuelas… Tendrás un traje para cada ocasión y cada momento del día. Ropa acolchada. La comodidad seguirá siendo un indispensable en nuestra vida, por eso no estamos preparados para dejar atrás la ropa que nos hace sentirnos como en casa. Por eso, estos meses, con el frío, veremos como los anoraks, los abrigos acolchados, los bolsos acolchados… estarán muy presentes por las calles.

La comodidad seguirá siendo un indispensable en nuestra vida, por eso no estamos preparados para dejar atrás la ropa que nos hace sentirnos como en casa. Por eso, estos meses, con el frío, veremos como estarán muy presentes por las calles. Los zuecos. Los zuecos vienen pisando fuerte, y nunca mejor dicho. Aunque son unos zapatos que asociemos más al buen tiempo y a llevarlos con vestidos o faldas, este otoño será distinto. Vamos a ver como hacemos la transición de primavera-verano a otoño-invierno con un sencillo cambio: calcetines. Sí, estos meses veremos como los zuecos en todas sus formas, planos, con tacones, con estampados, lisos… junto a unos calcetines llamativos, serán el complemente estrella en todos tus looks.

Estas son solo algunas de las tendencias que veremos durante estos meses, y, como siempre digo, no tienes por qué seguir ninguna de ellas, tienes que crear tu propio estilo y puedes hacerlo basándote en ellas, o no, ¡tú eliges! La clave es divertirte y sentirte bien. La moda no puede cambiar tu forma de sentirte en el mundo ni como vives tu realidad, pero puedes dejarte llevar por tu lado creativo ayudándote con las líneas que proponen las grandes firmas. Así que disfrutemos de los colores las texturas y las extravagancias a nuestra manera.

