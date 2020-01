El popular youtuber ImJayStation ha admitido haber fingido la muerte de su novia Alexia Marano tras un desesperado intento de ganar más suscriptores para el canal que tenían juntos.

Jason Ethier, su nombre real, publicó un vídeo la semana pasada afirmando que Alexia había sido atropellada por un conductor ebrio. A este le siguieron otros de él llorando su pérdida y luego tratando de contactar con ella desde el más allá con la ayuda de una ouija.

Sin embargo, en un nuevo vídeo, Either ha confesado entre lágrimas que todo se trataba de una artimaña para conseguir más suscriptores, y que, después de que Alexia lo ayudara a hacer los vídeos que rodearon su propia muerte, lo dejó. "Chicos, me enamoré de esta chica, traté de ayudarla a ser famosa en YouTube, me dejó sin previo aviso y trató de arruinar mi vida", escribió en un comentario, mientras los fans criticaban su juego enfermo.

"Quiero comenzar diciendo que lo siento por la familia de Alexia, por haberlos hecho pasar por momentos difíciles por la muerte de su hija", asegura el youtuber, para luego reconocer que solo se trataba de un engaño para luego "resucitarla". De esta forma, "ganaríamos más seguidores", reconoce Jason. "Pero ahora mi novia se ha ido y yo estoy en serios problemas", admite roto de dolor.