La vomitiva sorpresa de una joven al beber un zumo de naranja: "Me quiero morir ahora mismo"

Este miércoles, Andrea decidió desayunar en un bar. Pidió un zumo de naranja junto a más cosas. Al principio, no notó nada extraño cuando el camarero del bar le trajo su bebida, por eso la joven decidió beber su zumo de naranja. Sin embargo, notó algo raro en su boca cuando tragaba el zumo.

Al principio, Andrea pensó que esa sensación extraña sería por la pulpa que tendría el zumo natural que había pedido, por eso continuó tomándolo. La sorpresa llegó cuando se paró a mirar más detalladamente el vaso.

Más que la pulpa del mismo zumo, lo que había en el vaso eran una especie de bichos blancos. Fue entonces cuando Andrea se percató de que realmente eran gusanos. "Me he pedido un zumo en un bar, le he pegado un trago y he visto que tenía pulpa, hasta que la pulpa se ha empezado a mover. Me quiero morir ahora mismo", relataba en su cuenta de Twitter, acompañando al mensaje con unos 'emojis' vomitando.

Al compartir su vivencia en la red social, las respuestas y las reacciones al suceso fueron casi instantáneas, donde se comentaba la anécdota vivida por la joven y en la que se criticaba al servicio que recibió. Muchos también le animaron a denunciar al establecimiento ya que puede suponer un riesgo para la salud.

Por otro lado, otros usuarios opinaban que el local debería haber invitado a todo lo solicitado por la mesa de Andrea, para compensarle por el mal servicio. La historia compartida por Andrea ya tiene más de 52.000 'likes' en menos de una semana.

El camarero le intentó cobrar el zumo

Al pedir la cuenta, el establecimiento añadió el zumo, pero al darse cuenta de ello, pidió al camarero que se lo retirase por lo ocurrido. "También ha sido gracioso que me lo pretendían cobrar, he sido yo quien ha revisado la cuenta y les ha dicho que me lo quitasen", añadía al tuit anterior.