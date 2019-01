Una mujer descubre una cría de foca descansando en su jardín

Una mujer de Seaton Sluice, una ciudad del condado británico de Northumberland, se quedó atónita cuando descubrió en el patio principal de su casa a una pequeña foca descansando sobre una de sus grandes macetas. ¿Te puedes imaginar su cara al verla allí?

Lo más sorprendente es que entre la costa más cercana y la vivienda, muy cerca de esta, hay una carretera muy transitada que el animal logró cruzar sin sufrir ningún daño.

Tras descubrir a la pequeña foca, la mujer llamó a la policía. Los agentes también quedaron muy sorprendidos ante la escena, sin saber muy bien qué hacer en un primer momento. "Seré honesto, realmente no sabíamos qué hacer y estaba pensando en subirla a la parte trasera de mi coche patrulla", dijo uno de los agentes al ver a la foca.

En seguida pidieron ayuda a los miembros de British Divers Marine Life Rescue, que se presentaron en el domicilio acompañados de la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals).

Tras empapar bien al animal, que ya estaba bastante deshidratado, lo llevaron al puerto marino cercano. Para poder devolverlo al mar del que nunca debió salir. "Fue un final feliz en todo momento: el cachorro de foca pudo regresar junto al resto de su familia, que estaba nadando cerca", relató el oficial.

