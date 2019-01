La hilarante esquela de una familia sevillana: "Llevas un paquete de tabaco entero, no te lo fumes del tirón"

Para muchos, despedir a un ser querido no es una tarea fácil. En esos duros momentos, no dejarse llevar por la tristeza es una tarea ardua y complicada, pero a veces surgen despedidas como esta memorable esquela. Se trata de la despedida de José Manuel Fernández Núñez, que falleció el pasado 28 de diciembre a los 53 años en Sevilla. En el escrito, que sale publicado en el ABC de Sevilla, su madre, hermanos, sobrinos y primos se despiden de él de una forma curiosa.

"Tu madre, hermanos y hermanas, sobrinos y sobrinas y tu primo no te olvidarán", comienza. "Y menos con la camisa con la que te has ido, llevas un paquete de tabaco entero, no te lo fumes del tirón que ya no te mandamos más, y compártelo con tu padre"

La familia continúa con su particular humor y añade: "Rogamos un brindis en su recuerdo y, si tienen a bien, asistan a la misa por su eterno descanso", seguidamente añaden: "él seguramente esté en el bar de enfrente".

Esta es la última de las esquelas curiosas que se suma a una larga colección de esquelas con humor o mensajes curiosos.

El peculiar humor de muchos que nos dejan queda plasmado en las esquelas de los que se van. Son mensajes que dicen mucho de los que pasan a mejor vida. El humor, los deseos o las pasiones presentes hasta el final, porque realmente son son formas de decir adiós.