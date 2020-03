Maria Kukulak, una joven que trabaja en la empresa de comida Wendy's, en Illinois (Estados Unidos) se ha grabado mientras dejaba su puesto de trabajo en la red social, que actualmente está muy de moda, Tik Tok.

El vídeo de la joven se ha vuelto viral al poco tiempo de que lo subiera. En él explicaba: "Hola, chicos, voy a renunciar ahora. Es difícil para mí porque he trabajado aquí durante un año y realmente me gusta mucho. Pero los gerentes nuevos, en realidad, están siendo muy rudos conmigo. Todavía tengo que limpiar, barrer y hacer mi trabajo, no voy a dejarlos con todo mi trabajo porque me sentiría mal, así que saltaré por la ventana cuando termine”.

Explica que en alguna ocasión le dijeron que era una "causa perdida" y lo confirma en el título de la publicación en Tik Tok: "Mi gerente me dijo hoy que soy una causa perdida ... demuéstrale que está equivocado al volverme viral".

Maria Kukulak finalmente deja su puesto de trabajo saltando por el área de auto servicio, le dice a su supervisor que renuncia y se despide entre risas: "No soy una causa perdida, renuncio, adiós".