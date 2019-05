The New York Times incendia Instagram al considerar los huevos rotos un plato típico de las Islas Canarias

Nunca antes, la imagen de un plato de comida había dado tanto de qué hablar a través de Instagram.

El pasado 11 de mayo, The New York Times publicó en la red social una fotografía de un plato de huevos rotos españoles. La ilustración, firmada por Julia Gartland, no tardó nada en generar todo tipo de sarcasmo en la red social debido a la información que acompañaba a la imagen.

"Sirven estos huevos rotos para desayunar, comer o cenar. Se pueden encontrar variantes de este delicioso plato de huevo y patatas fritas en toda España, incluidas las islas Canarias, de donde se dice que es originario. Aunque siempre se encuentran huevos fritos poco hechos, la forma de cocinar las patatas puede variar según la región y las preferencias personales", dice el texto de la fotografía.

La publicación comenzó a correr como la pólvora en Instagram. ¿El motivo? Asociar el origen de este plato exclusivamente a las Islas Canarias. El error provenía al consultar Wikipedia, a la que con toda probabilidad había recurrido el redactor estadounidense.

La imagen evidencia un cúmulo consecutivo de fallos, desde la fuente -mal consultada-, hasta la falta de rigor del periodista y de sus superiores.

