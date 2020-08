La bronca de una novia con su suegra en plena boda: "No vas a arruinar mi día"

Anna Larrabee, una novia de 29 años, ha expulsado a su suegra, Judy, durante los votos matrimoniales, mientras se celebraba su boda en San José, California.

El suceso se ha conocido a través de la app de moda, Tik Tok, donde la hermana de la novia, Sarah Ragsdale, compartió varios vídeos del momento en el que Anna Larrabee y la madre del novio discutían y finalmente le pedía a su suegra que se marchara.

Al parecer, Judy interrumpió los votos manifestando que su hijo no tenía "defectos". La novia, que estaba viviendo uno de los momentos más romántico de su vida junto a su futuro marido, le dijo a su suegra, mientras ésta aún estaba de pie en el altar: "Puedes irte, no vas a arruinar mi día". Los invitados trataron de calmar la situación cuando Judy le dijo a la novia: "No tengo que irme, ese vestido que llevas lo hemos pagado nosotros".

En la publicación, la hermana de la novia destaca: "La boda de mi hermana hace unos años". Asimismo, asegura que Judy siempre había odiado a su hermana y apunta, "es una de esas suegras que siente que le están quitando a su hijo".