Sale del coche para escuchar un mensaje de su amante y su mujer le descubre al dejarse encendido el Bluetooth

El vídeo no ha tardado en circular por las redes sociales. El protagonista de la historia intentaba que su mujer no escuchara un mensaje de su amante saliendo del coche... pero algo salió mal.

El hombre se dejó encendido el Bluetooth en el vehículo, por lo que el mensaje se estaba reproduciendo dentro del coche, donde se encontraba su mujer, atónita ante lo que estaba oyendo.

"Hola mi amor, ¿por qué no me has mandado un mensaje? ¿estás con tu espose o qué?" decía el audio de la amante. El hombre tardó en comprobar la peor de sus noticias, el mensaje se estaba reproduciendo dentro del vehículo.

Esa era la razón por la que intentó escuchar varias veces el audio, pero solo conseguía que su mujer lo escuchara una y otra vez. El vídeo se publicó en TikTok y no tardó en aumentar sus reproducciones. Esta red social ha cobrado un gran protagonismo durante estos meses de confinamiento por coronavirus, incluso Gloria Gaynor ha hecho una versión del 'I Will Survive' adaptada a los tiempos de coronavirus.