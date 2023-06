Se queda embarazada, no sabe de quién es el bebé y si debe decirlo a su marido: "Se notará si es de mi amigo, ya que es negro"

Historia de película la de esta mujer. Dejó a su marido unos meses para replantearse la relación, pero después han vuelto a estar juntos. Aunque ahora pasan por un buen momento, hay un 'pequeño secreto' que, de confesarlo, podría marcar el fin de su relación.

Durante los meses en los que la pareja estuvo separada, la mujer tuvo relaciones esporádicas con otro hombre. Ahora, está embarazada y no sabe quién es el padre. Ella no sabe qué hacer, ¿debe ser sincera y confesar a su marido lo que ha ocurrido? o por el contrario, ¿es mejor no decirlo?

"He estado casada durante casi cinco años, con un chico que conocí en la universidad. Nuestro matrimonio ha sido difícil a veces, principalmente porque él se acostumbró a la cocaína en la universidad y le resultó difícil dejarla" empieza contando. Explica que lo dejaron un tiempo y que tuvo una "noche de borrachera de pasión con un chico que conocía de la escuela", algo que para los dos "era solo sexo". Tras ello, volvió con su marido y confiesa que "nuestra relación es más fuerte que nunca".

Sin embargo, lo que ocurre es que "ahora estoy embarazada de tres meses y me aterroriza que pueda ser el bebé de mi amante. Mi esposo no tiene idea sobre las aventuras de una noche y está encantado de ser padre".

Seguro que muchos le dirían que lo oculte y siga su matrimonio sin problemas, pero hay un pequeño detalle que condiciona la decisión de esta mujer, ya que "se notará de inmediato si el bebé es de mi amigo de la escuela, ya que es negro y mi esposo es de piel muy clara. Pero si confieso la aventura, y el niño es blanco, habré causado muchos dolores de cabeza, y tal vez el final de mi matrimonio, por nada".

"¿Debo esperar y ver? No puedo dormir por preocuparme", termina confesando en su búsqueda de ayuda a la hora de tomar una decisión tal y como se relata en 'Metro'.