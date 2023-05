Cita a su novio para darle una sorpresa y lo entrega a su amante que lo mata a tiros

Una menor de 17 años citó a su pareja, un hombre de 30, para darle una supuesta sorpresa. Sin embargo, las intenciones de la joven eran entregarle a su amante para que lo matara. Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves 20 de abril en el distrito de Chancay, en Perú. La joven quedó con su pareja y le dijo que iba a darle una sorpresa.

Según la policía local, la joven mantenía una relación con la víctima y, en paralelo, con su amante. Las autoridades señalan que la joven les aseguró que recibió la orden de su amante de entregarle para ejecutarlo. En unas imágenes a las que ha tenido acceso el medio argentino 'Clarin', se puede ver cómo la mujer lo lleva engañado y le tapa los ojos. Después le entrega a su pareja para que lo ejecute a tiros. El hombre recibió 17 disparos.

El amante de la joven pertenece a una banda criminal y tiene antecedentes penales. La banda que lidera se dedica al tráfico de terrenos, extorsión y sicariato. Según el diario 'La República', el hombre habría amenazado de muerte a la mujer para que lo ayude con su crimen. "Me dijo que si no lo ayudaba me iba a matar a mí y a mis hermanos", aseguró.

La chica confesó ante la policía local y apuntó: "No tuve otra opción que entregarlo para que no mate a mis hermanos".

Un sicario se disfraza de doctor y mata a un paciente en un hospital

Un sicario asesinó a un hombre hospitalizado tras vestirse como doctor. Los hechos han ocurrido en la ciudad portuaria de Guayaquil, Ecuador. Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de marzo. Según precisó 'Blu Radio', el hombre consiguió burlar la seguridad del recinto médico para acceder a la habitación donde se encontraba el paciente.

Al entrar, se dirigió al cuarto piso donde disparó a la víctima, según la información de las autoridades. El ataque, según indican, era un ajuste de cuentas.