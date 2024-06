Se queda dormida en la terraza de un bar y se despierta rodeada de desconocidos y con una cuenta de 500 euros

Cuando el cansancio se apodera de nosotros, muchas veces damos cabezadas en sitios que no son los adecuados. Si el sueño llega, es difícil hacerle frente, por eso, se pueden dar situaciones vergonzosas o, como en este caso, anécdotas que quedarán en el recuerdo de quienes las viven, sobre todo si quedan grabadas.

Ale, una usuaria de la plataforma de vídeos TikTok (@alesflafita), publicó en su cuenta la situación que vivió ella junto a sus amigas, después de que estas le gastasen una broma al quedarse dormida en una terraza de un bar de Logroño. "POV: te quedas dormida en una terraza y te despiertas con gente totalmente desconocida", se puede leer en el vídeo, donde a ella se le ve dormida.

El vídeo continúa y cuando la protagonista de esta broma se despierta, comprueba que está rodeada de desconocidos. Pero la broma no se queda ahí. Mientras que la joven intenta situarse y ser consciente de lo que está pasando, la camarera llega con la cuenta. Una cantidad que ella desearía estar soñando, ya que era de 500 euros.

La ovación de la plaza tras la llegada de la cuenta provoca las risas también de la 'víctima' de esta broma.

"Me quedé dormida en una terraza destrozada por una despedida. Cuando me levanté estaba rodeada de gente desconocida y me habían dado una cuenta de 500€", explica. Además, asegura que las personas que la rodeaban ni siquiera se conocían entre ellos, "querían participar en la broma cuando me despertara".

El vídeo se ha hecho viral en apenas 24 horas con más de 2,7 millones de reproducciones y 185.000 me gusta.

