Un profesor universitario pide ayuda a las redes para resolver un problema de Matemáticas de su hija de 7 años

Un problema matemático de un libro de un niño de 7 años puede ser un ejercicio relativamente fácil para cualquier adulto. Sin embargo, algunos ejercicios de los libros de texto desafían a la lógica de las mentes más entrenadas. Es lo que le ocurrió a Kit Yates, profesor de Matemáticas en la Universidad de Bath, en Reino Unido. Tuvo que recurrir a las redes para que estas le ayudaran a resolver un ejercicio de los deberes de matemáticas de su hija de 7 años.

El problema era aparentemente fácil. Había que responder a la siguiente pregunta: "Verdadero o falso: Esta figura tiene dos ángulos rectos. Explique su respuesta". Junto con la pregunta había una foto de una figura geométrica que a simple vista parece un semicírculo.

Al ver el problema, pese a ser profesor de la Facultad de Matemáticas de su universidad, Yates no dudó en pedir ayuda a través de Twitter: "¿Alguien puede ayudarme? No estoy bromeando, realmente no sé qué respuesta debería darle". Lo que parecía que iba a ser una solución sencilla, pronto se convirtió en un acalorado debate sobre si el semicírculo tenía o no ángulos rectos.

Tal fue la respuesta de las redes, que Kit Yates decidió no intervenir para "no sesgar el debate". Y, aclaró, este problema ha sido la primera aproximación de su hija a los ángulos y la geometría.

La solución

Finalmente, hallaron la respuesta al ejercicio matemático. La respuesta "oficial" es que es falso que los ángulos sean de 90 grados. Si los niños ponen la figura sobre la esquina de cualquier libro se darían cuenta de que las esquinas de este semicírculo no forman un ángulo recto.

Sin embargo, tal y como añade Yates, "si fuera un semicírculo, la respuesta técnica es que la afirmación es cierta". Ya que, "se puede definir el ángulo entre dos curvas no rectas en un punto como el ángulo entre sus tangentes en ese punto. Si se trata de un semicírculo, entonces estos dos ángulos serían efectivamente de 90 grados".

Según este profesor, este ejercicio sería muy bueno para debatir conceptos sobre el infinito, las tangentes o iniciarse en el cálculo. Pero no lo considera muy apropiado para niños que se están introduciendo en la geometría por primera vez. Además, es un problema que los padres han tenido que resolver con los niños en casa ya que cuando se lo enviaron a su hija la actividad presencial en los colegios del Reino Unido estaba suspendida por la crisis del coronavirus.