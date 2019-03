El poema sobre la dislexia de una niña de 10 años que emociona al mundo

Una niña de 10 años ha escrito un poema sobre la dislexia que ha emocionado a miles de usuarios de las redes sociales. Jane Broadis, su profesora, decidió compartir el poema su alumnas tras sentirse conmovida por sus palabras.

La autora anónima, que firmó el poema con 'AO', escribió la inspiradora pieza sobre su dificultad de aprendizaje que puede leerse hacia adelante y hacia atrás. Es alumna de de 6º de Primaria en el Christ School Chorleywood, en Watford, Reino Unido.

"Hoy en Y6 vimos poemas que se podían leer hacia adelante y hacia atrás. Me sorprendió este escrito por uno de mis niños de 10 años. Por favor, comparta. Me encantaría que su trabajo fuera apreciado más lejos. Me pregunto si podría encontrar un editor", escribió la profesora en Twitter.

Esta es la traducción del poema que escribió la niña:

Soy estúpida.

Nadie diría jamás

que tengo talento para las palabras.

Estaba destinada a ser genial,

pero eso no es correcto.

Soy un fracaso.

Nadie me ha convencido nunca para pensar

que pueda hacer esto en la vida.

Pero leído al revés, el poema dice lo contrario: "Nadie podría convencerme nunca de pensar que soy un fracaso" y "Nadie podría decir que soy estúpido".