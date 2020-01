Una niña dibuja un divertido manual de instrucciones para que su tía cuide bien de su perro

Quienes tienen mascota saben que separarte de tu animal de compañía puede ser una de las cosas más complicadas. Sin embargo, en ocasiones es inevitable tener que dejar a tu mascota con alguien.

Ese momento en el que tienes que confiar el cuidado de uno de tus seres más queridos a alguien puede suponer un auténtico trauma porque todos sabemos que nadie cuida a nuestras mascotas tan bien como lo hacemos nosotros.

Eso debió pensar una niña, que no dudó en dejarle a su tía una nota con instrucciones para que cuidara de su mascota durante las vacaciones.

La niña dibujó a mano un libro de instrucciones de 'Cuidados de Milo' para que su tía no pasara por alto ningún detalle.

Prohibido dejarlo solo en la calle, cuidado con las patas de caballo o cuidado con los autos y el tractor son algunas de las advertencias que la niña dibujó en su manual de instrucciones para que su tía cuidara muy bien del pequeño Milo.

La pequeña también consideró importante explicarle a su tía que si Milo come cualquier cosa vomita, que su perro no es un buen nadador y que tuviera cuidado de no pisarle.

La mujer compartió el manual de instrucciones en su perfil de Twitter, donde ya acumula más de 233.000 'me gusta' y más de 28.000 retuits.