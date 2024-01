Una mujer tiene 20 hijos de 20 padres distintos porque "es un negocio"

Cada vez son menos las familias numerosas, aunque siempre hay excepciones. Es el caso de una mujer se ha hecho viral por su historia de maternidad. La mujer tiene 20 hijos de 20 padres diferentes.

"Yo esto lo tomo, mami, como un negocio… La verdad es que, como el Gobierno me ayuda por cada niño, entonces yo recibo un dinerito por cada niño...", asegura Doña Martha, una colombiana que se ha hecho viral por su historia de maternidad.

Aunque muchos han puesto en duda la veracidad de su historia, la mujer ha publicado varios vídeos donde habla de su maternidad a sus 39 años. Doña Martha tiene 20 hijos, cada uno de un progenitor diferente y de algunos de los que ni siquiera sabe el nombre.

Sin relación con los padres de sus hijos

"Ni idea, la verdad yo me fui de rumba y en esa rumbita me gustó el muchacho y así quedé, la verdad no sé ni dónde vive, no lo conozco ni tampoco me interesa", dice sobre el padre de su hijo.

La mujer espera un hijo en camino, tiene dos emancipados y 17 menores, de entre 15 años y dos años a su cargo. De los demás padres, asegura que "son de esos papás irresponsables que tienen hijos, pero...".

Vive con 17 de sus hijos

Doña Martha vive con los 17 menores y embarazada en una casa de tres habitaciones, aunque hay asociaciones que se han volcado con ella para darle un espacio mejor. Asegura que no parará y explica su día a día.

"Es difícil, sí, pero mirándolo positivamente es hasta bueno porque así no trabajo. Con las ayudas del Gobierno, con eso tengo y fuera de eso los vecinos me ayudan, también si me veo muy atrancada o algo así, me voy para la iglesia y me ayudan", añadió.

Doña Martha recibiría unos 464 euros al cambio por sus hijos, unos 2.000.000 pesos, según 'infobae'. Ello le llega para salir adelante.