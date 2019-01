Una mujer que perdió al bebé que esperaba pide a Twitter, Facebook e Instagram que dejen de mostrarle publicidad de bebés

Gillian Brockell, periodista en 'The Washington Post', ha escrito una carta abierta en su diario a Twitter, Facebook e Instagram en la que les pide que modifiquen sus algoritmos para que dejen de mostrarle publicidad relativa a bebés después de que perdiera a su recién nacido.

En la carta, que en las últimas horas se ha vuelto viral en redes sociales, Gillian comienza diciendo que es su culpa porque utilizó etiquetas en Twitter sobre su futura maternidad, hizo búsquedas en Google relacionadas con el embarazado y pinchó en anuncios en Facebook sobre el tema.

Sin embargo, se pregunta porqué esos algoritmos no detectaron que también buscó en Google 'el bebé no se mueve', 'muerte fetal' o 'corazón roto'. "Por favor, empresas de tecnología, se lo imploro: si son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta de que he dado a luz, entonces seguramente son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta de que mi bebé murió", escribe la desconsolada madre.

Twitter se ha disculpado y empleados de Facebook le explicaron cómo podía bloquear ciertas temáticas en las redes y se comprometieron a mejorar sus algoritmos.