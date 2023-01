Una mujer inglesa se da cuenta de que su perro no es desobediente, sino que atiende a órdenes en español

Una mujer descubre que su perro adoptivo solo entiende español. Ariana Giampietro, de 26 años, pensaba que Monty era un perro desobediente, pues el animal ignoraba sus órdenes.

Ariana Giampietro explica que Monty, un american pitbull terrier de raza mixta, se portaba bien. Sin embargo, no se llegaba a sentar cuando ella lo pedía. Cuando la mujer preguntó en el refugio donde lo acogió, descubrió que anteriormente había vivido en una granja con una familia española.

Desde que su pitbull de 7 años, Jack, falleciera de un cáncer en noviembre de 2022, Ariana decidió empezar a acoger pitbulls.

El perro resultó que solo entendía las órdenes en español. La mujer buscó la palabra en español 'siéntate' y 'vamos'. Además, el novio de la joven habla español y pudo enseñarle las principales órdenes a la mujer.

Cuando las dijo en voz alta, el perro hizo caso inmediatamente. Sorprendida, Ariana Giampietro descubrió que su mascota sabe muchas palabras más en español y no es que no le estuviera haciendo caso, sino que no la entendía.

Aprende órdenes en inglés

La mujer compartió los hechos en vídeos en TikTok. En ellos se puede ver cómo le da órdenes a Monty. En uno de ellos, Ariana le dice "abajo" a su mascota y esta se sienta de inmediato.

Durante todo este tiempo, el american pitbull terrier no había entendido las órdenes en inglés y no sabía qué hacer. Al conocer lo que pasaba, ahora la mujer ha decidido enseñarle también las órdenes en inglés.