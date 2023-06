El mensaje de una joven a una profesora que le dijo que no conseguiría terminar bachillerato: "Lo hice"

La etapa del colegio es una de las más importantes porque en ella se crece o se aprende a relacionarse con otras personas. En ella, los profesores tienen un papel determinante. Por ello en ocasiones los estudiantes recuerdan aquel profesor que les ayudó o el que no lo hizo.

Es el caso de la usuaria @Leileeetaa, quien ha decidido compartir su historia en Twitter. La joven vive en Castellón de la Plana, en la Comunidad Valenciana, donde decidió hace unos días enviarle un correo electrónico a su antigua orientadora tras graduarse en bachillerato.

"Hace dos años la orientadora me dijo que nome lo podría sacar", comenzó escribiendo la joven desde su perfil de Twitter. En la publicación adjuntó una fotografía en la que aparece ella sobre el escenario con una beca.

La joven escribió una nueva publicación, esta vez con otra imagen y un mensaje: "Lo hice, lo hice". La imagen del tuit es una captura de pantalla de un correo. En él se dirige hacia su antigua orientadora.

"Buenas tardes, Lorena. Probablemente no se acuerde de mí, pero yo sí que me acuerdo de usted perfectamente, como si fuese ayer, del día en el que me dijiste que no me metiese a Bachiller porque 'no podría con ello'", comienza el mail.

"Le escribo hoy, después de dos años y un día después de mi graduación, informándole de que, gracias a que no le hice caso, hoy puedo decir que tengo el Bachillerato que con tanto esfuerzo y dedicación me he sacado", continúa.

"No la culpo de nada, sólo le recomiendo que, como orientadora, debería ver primero el trabajo que emplea cada alumno y no dejarse llevar por la media académica que tiene. Recuerde, una nota no define a una persona. Que tenga un buen día", concluye el correo electrónico.

El tuit ha provocado numerosas reacciones y más de 30.000 me gustas. "Que nadie te diga que puedes o no lograr… Haz lo que te guste y lucha por ello", le dijo un usuario como respuesta en apoyo.