La cumbre del G7 celebrada el pasado fin de semana en Biarritz, Francia, no solo ha copado la actualidad informativo, sino también las redes sociales con el ingenioso humar o las bromas lanzadas por los usuarios gracias a las imágenes o encuentros que ha dejado la reunión de los siete mandatarios. Pero de todos los momentos que uno puede creer que serían carne de 'meme' en Twitter y demás, ha sido otro curioso momento el que ha dado mucho de qué hablar por sus protagonistas y el particular gesto que parecen hacer.

El encuentro entre la primera dama estadounidense, Melania Trump, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se ha viralizado en las redes al parecer más un saludo entre dos amantes que el de dos figuras públicas.

Los mandatarios momentos antes de tomarse la foto grupal al finalizar la cumbre del G7 | Reuters

En una de las fotos, Melania aparece con un gesto en la cara más que cariñoso mirando hacia el mandatario Trudeau, mientras que su marido y presidente de los Estados Unidos Donad Trump aparece con una cara seria y mirando hacia el suelo.

La fotografía es por supuesto fruto de la casualidad, pero esto no ha impedido a la gente que se convierta en objeto de todo tipo de bromas. La imagen fue tomada minutos antes de que los líderes políticos se hicieren la tradicional foto grupal al cerrar la cumbre.