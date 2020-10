Las mejores felicitaciones de cumpleaños graciosas y originales para enviar por Whatsapp

Si ya estás cansado/a de la típica felicitación de cumpleaños que dice algo así como: “¡Feliz Cumpleaños! Espero que hayas disfrutado de tu día y que te hayan regalado muchas cosas. Un abrazo”, descubre algunas felicitaciones de cumpleaños graciosas, frescas y originales para enviar por Whatsapp. ¡Dale una vuelta a la cabeza e intenta ser más creativo/a!

Aunque quieras ser más original, a veces por las prisas, los quehaceres y demás asuntos, no prestas tanta atención a esa felicitación de cumpleaños tan especial para ti. Aprovechas los emoticonos y los GIFs de Whatsapp ¡y solucionado! Pero si quieres llamar más la atención y esta vez quieres marcar la diferencia, apunta estas felicitaciones de cumpleaños con las que conquistarás a ese cumpleañero o cumpleañera. ¿Quieres conocerlas?

Felicitaciones de cumpleaños graciosas y originales para enviar por Whatsapp

Toma nota de todas estas felicitaciones de cumpleaños para enviar por Whatsapp. Seguro que le sacarás más de una sonrisa. ¡Apunta!

- Lo bueno de la edad, es que aprendes a relativizar los dramas. ¡Feliz cumpleaños!

- ¿Me puedes contar otra vez esa historia de cuando conociste a los dinosaurios? ¡Feliz Cumpleaños!

- ¡Por favor, que la tarta sea de chocolate! ¡Felicidades!

- No me puedo creer que cumplas 30 y aparentes 29, ¡qué curioso! ¡Muchísimas felicidades!

- Lástima que tu cumpleaños caiga entre semana, como tengas tanta suerte en tu año como en tu día, mal vamos… ¡Felicidades!

- Otros 365 días desde que saliste de una vagina, ¡qué emoción!

- ¡Muchas felicidades! Ya sabes que te odio menos que a la mayoría de personas.

- ¡Felicidades, amigo! La clave para un buen envejecimiento es prestar la menor atención a tu edad como sea posible, así que ya sabes.

- ¿Quién cumple años hoy? ¿Quién me va a invitar a unas cervezas? ¿Quién me va a invitar a una tarta enorme? ¿A quién voy a tirar de las orejas? ¡Muchas felicidades!

- ¡No te puedes imaginar lo que te he comprado por tu cumpleaños porque no te he comprado nada!

- ¡Envejece conmigo! Lo mejor está aún por llegar.

- ¡No recuerdo cuántos cumples, pero celebrémoslo como si fuesen 18!

- Además de todas estas frases tan divertidas y algunas con un toque de humor negro, también puedes hacerle un meme o un GIF ocurrente a esa persona tan especial por su cumpleaños, ¿no crees que le gustará? ¡Tu imaginación no tiene límites!

- ¿Quieres marcar la diferencia? ¡Escríbele una carta por su cumpleaños!

Aunque le hayas escrito alguna de estas originales frases por Whatsapp, lo que no se espera, con toda seguridad, es que vayas a redactarle una carta a la antigua usanza. Si es tu amigo o amiga de toda la vida, estamos convencidos de que acertarás recordándole una anécdota de tiempos pasados o una situación divertida e inolvidable que vivisteis juntos. La nostalgia es la gran aliada para acertar en los cumpleaños.

No obstante, si no sabes cómo comenzar a escribir, el humor nunca falla (siempre puedes recordarle lo mayor que se hace ya), así como hablar desde el corazón. ¡Seguro que triunfas con ella!