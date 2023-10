Una médica a su madre, ganadora del Premio Princesa de Asturias en 2020: "Estoy orgullosa de tu fregona"

Ayer se celebró la 43 edición de los Premios Princesa de Asturias, siendo uno de los eventos más comentados y seguidos del día. Tal es así, que una usuaria de X (la red social antes llamada Twitter) no pudo evitar rememorar la edición de 2020, en la que su madre, limpiadora de profesión, fue galardonada con el premio.

"Mi madre recibía el Premio Princesa de Asturias al reconocimiento a los sanitarios en su lucha por la COVID-19. Mi madre no es médica, no es enfermera, no es investigadora... Es limpiadora", ha comenzado explicando su hija Rocío López, profesional sanitaria.

A pesar de que era un momento muy feliz, la homenajeada sentía una gran presión debido a que temía no estar a la altura del alto nivel protocolario que caracteriza a este tipo de eventos. "Tenía miedo de ser menos que otros simplemente por no tener estudios superiores ni una profesión de renombre, por tirar de la fregona y la bayeta y no del fonendo o la medicación...", continúa el mensaje de su hija.

Sin embargo, sus temores se disiparon al encaminarse a recoger el premio, ya que fue una de las personas más aplaudidas y celebradas. La gente supo valorar que sin su gran y necesaria labor, los contagios y las muertes habrían sido muchas más.

"Una réplica del premio está en casa para recordar lo que hizo por la humanidad con su mocho y sus ovarios, al ser de las primeras en enfrentarse a un aislamiento COVID en el HUCA.", escribió López.

Inmenso orgullo

López no podría estar más orgullosa de su madre, y ha dejado constancia de ello en su ya viral hilo de Twitter: "Por todo lo que hiciste por otros y por nosotros a pesar de estar muerta de miedo, por no dar ni un paso atrás ante la incertidumbre, por tu tesón y tu temple... Mi madre dio la talla más que otros. Estoy tan orgullosa de tu fregona que exploto".

Una de las razones por las que López ha decidido publicar esta historia en sus redes sociales es para recordar a su madre que "para ser humano, hacer el bien y ser un gran profesional, no hace falta tener renombre ni fama: sólo hace falta tener buen corazón, ganas y humildad", cosas que no le faltaban ni le faltan a la vencedora.

Desvalorización de la profesión

Durante el COVID-19 parecía que por fin se habían superado los estigmas acerca de la profesión de limpiador. Sin embargo, lo que durante la pandemia fue visto como algo necesario, valioso y valiente, ha vuelto a caer en los estigmas sociales.

"Por entonces, todos eran igual de imprescindibles. Me encantaría de corazón que siguiese siendo así", ha manifestado López, añadiendo que sin el trabajo de su madre, ella no podría trabajar de lo que le apasiona: "De su esfuerzo, sale mi futuro, así que su profesión es igual de honesta o más que la mía".